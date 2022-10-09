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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 09 октября 2022
Барселона
09.10.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
17'
Педри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Сельта
90'
+3
Замена
О. Мингеса
️️️️
У. Мальо
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ж. Альба
86'
Желтая карточка
С. Бускетс
85'
83'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Серви
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Бальде
77'
75'
Замена
А. Солари
️️️️
Г. Вейга
75'
Замена
К. Перес
️️️️
Й. Ларсен
71'
Желтая карточка
О. Родригес
Желтая карточка
Ж. Альба
71'
70'
Желтая карточка
Д. Айду
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
64'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
63'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Педри
63'
61'
Желтая карточка
У. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
Педри
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Марк Касадо
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
4
Шади Рияд
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Алонсо
3
Пике
3
Бальде
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
14
Торрес
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-1-3
1
Маркесин
22
Мальо
14
Нуньес
4
Айду
22
Галан
10
Вейга
8
Бельтран
14
Родригес
10
Аспас
10
Серви
22
Ларсен
3
Бальде
6
Роберто
6
Роберто
3
Бальде
18
Альба
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Альба
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
11
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Рафинья
22
Мальо
30
Мингеса
30
Мингеса
22
Мальо
22
Ларсен
23
Перес
23
Перес
22
Ларсен
10
Вейга
23
Солари
23
Солари
10
Вейга
10
Серви
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Серви
Остались в запасе
Барселона
Сельта
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
6
Марк Касадо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
4
Шади Рияд
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
6
Марк Касадо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
4
Шади Рияд
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Барселона - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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