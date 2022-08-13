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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 13 августа 2022
Барселона
13.08.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Райо Вальекано
Вторая желтая
С. Бускетс
90'
+3
89'
Желтая карточка
С. Димитриевски
86'
Желтая карточка
П. Сисс
84'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
О. Трехо
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Ж. Альба
82'
79'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Палазон
Желтая карточка
С. Бускетс
74'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Педри
73'
69'
Желтая карточка
Р. Фалькао
62'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
62'
Замена
О. Валентин
️️️️
У. Лопес
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Кристенсен
61'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
61'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
61'
55'
Желтая карточка
Ф. Лежен
45'
+5
Желтая карточка
А. Катена
45'
Желтая карточка
О. Трехо
Желтая карточка
У. Дембеле
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
15
Кристенсен
24
Гарсия
33
Араухо
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
11
Рафинья
10
Дембеле
9
Левандовски
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
6
Сисс
8
Лопес
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
15
Кристенсен
6
Роберто
6
Роберто
15
Кристенсен
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
8
Педри
19
Кессье
19
Кессье
8
Педри
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
18
Альба
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Альба
8
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
8
Лопес
8
Трехо
14
Посо
14
Посо
8
Трехо
7
Палазон
25
Санчес
25
Санчес
7
Палазон
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
12
Бебе
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
12
Бебе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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