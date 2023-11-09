Анчелотти ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на провокационное заявление Жерара Пике.

По словам экс-защитника «Барселоны», победы мадридцев не запоминаются.

«Пике живет в своем собственном мире. Никто и никогда не забудет наши победы в Лиге чемпионов, включая последнюю.

Мы будем помнить об этом всю нашу жизнь», – сказал Анчелотти.

«Реал» – 14-кратный победитель Кубка / Лиги чемпионов (рекорд).

У «Барсы» 5 побед в главном еврокубке, последняя – в 2015 году.

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