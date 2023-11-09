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    • Анчелотти ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются

    Анчелотти ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на провокационное заявление Жерара Пике.

    По словам экс-защитника «Барселоны», победы мадридцев не запоминаются.

    «Пике живет в своем собственном мире. Никто и никогда не забудет наши победы в Лиге чемпионов, включая последнюю.

    Мы будем помнить об этом всю нашу жизнь», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» – 14-кратный победитель Кубка / Лиги чемпионов (рекорд).
    • У «Барсы» 5 побед в главном еврокубке, последняя – в 2015 году.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    09.11.2023 10:39
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