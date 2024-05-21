Месси подозревают в попытке компенсировать деньгами УЕФА снижение зарплаты в «Барселоне» во время пандемии

В Испании опубликовали журналистское расследование о связях экс-игроков «Барселоны» с футбольными топ-чиновниками.

Газета The Objective обнародовала сообщения и аудиозаписи, которыми Жерар Пике и Лионель Месси, выступавшие тогда за «Барселону», обменивались с бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и президентом УЕФА Александером Чеферином.

Аргентинец был обеспокоен снижением зарплаты в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Пике обсуждал это с Рубиалесом.

Экс-глава RFEF взял вопрос под личный контроль и решил поговорить о возникшей проблеме с Чеферином.

«Они [Пике и Месси] ясно сказали мне, что никто не должен узнать, что речь идет о деньгах, потому что, если люди узнают, они убьют их. Я отправлю тебе аудиозапись с сообщением от Лео Месси. Это мой голос, но это сообщение от него», – сказал Рубиалес, обращаясь к Чеферину в WhatsApp.

Решением могла стать компенсация определенным футболистам за счет средств УЕФА. Рубиалес выступил с соответствующим предложением.

«Для нас важно, чтобы Месси и остальные оставались с нами. Без необходимости вкладывать дополнительные деньги. Мы только перенаправим деньги», – говорил экс-глава RFEF Чеферину.

Затем Рубиалес провел трехсторонний телефонный разговор с Месси и Пике, проинформировав их о деталях общения с президентом УЕФА.

Удалось ли в итоге бывшим футболистам «Барсы» получить компенсацию, в расследовании не указано.