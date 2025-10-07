Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения

Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения

Сегодня, 18:35
2

Президент «Сьона» Кристиан Константин поздравил с 73-летием президента России Владимира Путина.

«Поздравляю Владимира Путина с днем рождения! Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится.

С моей точки зрения, Россия всегда была великой нацией с невероятными спортсменами.

И я искренне хотел бы, чтобы мы вновь нашли ту дружбу и взаимное уважение, которые существовали, когда российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях», – сказал Константин.

  • Швейцария официально придерживается принципа нейтралитета.

Еще по теме:
Назначение Хачатурянца в «Спартак» будет проходить через администрацию Путина 16
Путина пригласили сыграть за «Амкал» 9
В Кремле ответили, поедет ли Путин на ЧМ-2026 2
Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Путин Владимир
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759852651
мундро чёртово. съезд на кад опять перекрыли, зсд перекрыли, всё стоит намертво. царь в городе! каждый раз воем от его визита. празднуй на камчатке, а не у нас!
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
2
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
18:35
2
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
Все новости
Все новости
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
18:35
2
Миранчук попрощался с футболистами «Сьона» перед возвращением в РПЛ
19 августа
2
В «Сьоне» объяснили пропажу Миранчука
16 августа
4
Саудовский клуб поспорит с «Динамо» за Миранчука
13 августа
2
В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ
13 августа
Миранчук, которым интересуется «Динамо», пропустил второй матч подряд
10 августа
1
Миранчук пожаловался на цены в Швейцарии: «Выбрали с братом не самые бюджетные локации»
1 августа
2
Миранчук сравнил качество медицины в России и Швейцарии
1 августа
2
Миранчук ответил, есть ли русофобия в Швейцарии
1 августа
7
Президент «Сьона» рассказал об интересе российских клубов к Миранчуку
30 июля
«Сьон» готов продать Антона Миранчука в летнее трансферное окно
19 июля
8
В «Сьоне» прокомментировали информацию об уходе Миранчука
13 июля
Миранчук: «Все игроки «Сьона» готовы остаться в России»
9 июля
3
Тренер «Сьона» описал Миранчука двумя словами после его гола «Зениту»
9 июля
Миранчук: «Даже не думаю о возвращении в Россию»
9 июля
Экс-игрок «Сьона» считает проведение матча с «Зенитом» неэтичным: «Но президенту плевать, раз казна наполняется»
28 июня
«Сьон» оправдался за матч с «Зенитом»
27 июня
1
Антон Миранчук ответил, чем швейцарцы отличаются от россиян
23 июня
Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии
23 июня
1
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
23 мая
1
«Сьон» может уволить главного тренера из-за Миранчука
17 мая
1
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
4 мая
Стали известны сроки восстановления Антона Миранчука
22 апреля
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
3 апреля
3
Антон Миранчук объяснил долгую адаптацию в «Сьоне»
27 марта
1
Антон Миранчук составил топ-3 идеальных партнеров на поле
27 марта
Миранчук ответил, чего ему не хватает в Швейцарии
24 марта
1
Президент «Сьона» назвал сходство Миранчука и Зидана
23 марта
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 