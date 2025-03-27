Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Антон Миранчук объяснил долгую адаптацию в «Сьоне»

Сегодня, 16:35
1

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что мешало ему быстрее адаптироваться в Швейцарии.

«Перед сезоном я пропустил сборы, а это три месяца. Пришел в «Сьон» после тренировок с Джикией и Гилерме. Там ведь не все так просто.

В Швейцарии нет такой поддержки, как здесь. В России она ощущается, потому что рядом тренер, родители, друзья, команда.

А там ты принадлежишь только самому себе, поэтому в каких-то моментах бывает непросто.

Ничего, черная полоса проходит, а за ней всегда наступает белая», – заявил российский футболист.

  • 29-летний Миранчук в «Сьоне» с сентября.
  • Его статистика: 16 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Еще по теме:
Антон Миранчук составил топ-3 идеальных партнеров на поле
Назван капитан сборной России на матч с Замбией
Миранчук сравнил РПЛ и чемпионат Швейцарии 1
Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1743085598
То же самое говорил Павлюченко, после перехода в Тотенхем - здесь за тобой бегают, сюсюкаются, следят за твоим режимом, смотрят, съел ли ты кашку, а там нет, ты предоставлен сам себе и если ты профессионал, то должен сам всегда держать себя в форме.
Ответить
Главные новости
Хаби Алонсо прокомментировал слухи, что он может отказать «Реалу» и остаться в «Байере»
17:54
Зобнин сформулировал свою новую роль в «Спартаке»
17:36
1
Зенитовец Горшков сделал выбор между Месси и Роналду
17:07
1
Карпин: «Мне не нужны футболисты, которые не эгоисты»
16:59
5
Каррера раскрыл детали общения с Карпиным
16:14
5
Уволенный из «Спартака» Амарал заинтересовал другой клуб РПЛ
15:51
3
Зенитовец Горшков составил топ-3 лучших футболистов в истории России
15:37
3
ВидеоПодробный видеоанализ РФС со спорным голом «Спартака» в ворота «Зенита»
15:24
71
Карпин объяснил, почему хорошо учился в школе
15:09
7
Кокорин ответил Быстрову, назвавшему его самым переоцененным футболистом России
14:59
3
Все новости
Все новости
Антон Миранчук объяснил долгую адаптацию в «Сьоне»
16:35
1
Антон Миранчук составил топ-3 идеальных партнеров на поле
01:10
Миранчук ответил, чего ему не хватает в Швейцарии
24 марта
1
Президент «Сьона» назвал сходство Миранчука и Зидана
23 марта
2
Антон Миранчук отреагировал на сравнения с Зиданом
22 марта
Миранчук рассказал о сложностях в общении в Швейцарии
21 марта
1
Миранчук подешевел на Transfermarkt
20 марта
2
Агент Селюк разнес Миранчука: «Чистый ноль»
27 февраля
5
Миранчук – в команде недели чемпионата Швейцарии
24 февраля
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
16 февраля
Реакция президента «Сьона» на результативность Миранчука
16 февраля
1
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
15 февраля
6
В Швейцарии раскритиковали Антона Миранчука: «Не оправдывает ожиданий»
10 февраля
2
24-летний швейцарский футболист погиб на испанском курорте
5 февраля
Антон Миранчук отметился голевым действием во втором матче подряд
4 февраля
Реакция агента Миранчука на дебютный гол игрока за «Сьон»: «Слова тренера разозлили Антона»
2 февраля
Миранчук забил дебютный гол за «Сьон»
1 февраля
5
Президент «Сьона» разъяснил ситуацию с Миранчуком – россиянина ранее раскритиковал тренер
27 января
3
Тренер «Сьона» публично раскритиковал Антона Миранчука
27 января
4
В Швейцарии разочарованы игрой Антона Миранчука
27 января
2
Антон Миранчук пострадал от эпидемии в Марокко
13 января
В «Сьоне» прокомментировали состояние Миранчука
7 января
Известна дата возвращения Антона Миранчука в состав «Сьона»
2024.12.30 14:34
Президент «Сьона» отреагировал на резкое падение рыночной стоимости Миранчука
2024.12.24 00:50
1
Миранчук подешевел почти в 2 раза
2024.12.23 15:25
3
Антон Миранчук может вернуться на поле только в 2025 году
2024.11.25 12:18
Тренер «Сьона» сообщил обновленные сроки восстановления Миранчука
2024.11.22 22:44
В «Сьоне» ответили, не жалеют ли они о подписании Миранчука
2024.11.17 13:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 