Антон Миранчук объяснил долгую адаптацию в «Сьоне»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что мешало ему быстрее адаптироваться в Швейцарии.

«Перед сезоном я пропустил сборы, а это три месяца. Пришел в «Сьон» после тренировок с Джикией и Гилерме. Там ведь не все так просто.

В Швейцарии нет такой поддержки, как здесь. В России она ощущается, потому что рядом тренер, родители, друзья, команда.

А там ты принадлежишь только самому себе, поэтому в каких-то моментах бывает непросто.

Ничего, черная полоса проходит, а за ней всегда наступает белая», – заявил российский футболист.