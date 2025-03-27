Антон Миранчук объяснил долгую адаптацию в «Сьоне»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что мешало ему быстрее адаптироваться в Швейцарии.
«Перед сезоном я пропустил сборы, а это три месяца. Пришел в «Сьон» после тренировок с Джикией и Гилерме. Там ведь не все так просто.
В Швейцарии нет такой поддержки, как здесь. В России она ощущается, потому что рядом тренер, родители, друзья, команда.
А там ты принадлежишь только самому себе, поэтому в каких-то моментах бывает непросто.
Ничего, черная полоса проходит, а за ней всегда наступает белая», – заявил российский футболист.
- 29-летний Миранчук в «Сьоне» с сентября.
- Его статистика: 16 матчей, 2 гола, 1 ассист.
Источник: Sport24