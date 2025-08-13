В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин подтвердил, что Антон Миранчук может вернуться в Россию до закрытия летнего трансферного окна.

– Почему Миранчук в последних двух матчах оставался на скамейке запасных?

– Мы получили предложение от «Динамо», поэтому решили не рисковать из‑за возможного перехода.

На данный момент изучаем предложения. И не только от «Динамо».