В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин подтвердил, что Антон Миранчук может вернуться в Россию до закрытия летнего трансферного окна.
– Почему Миранчук в последних двух матчах оставался на скамейке запасных?
– Мы получили предложение от «Динамо», поэтому решили не рисковать из‑за возможного перехода.
На данный момент изучаем предложения. И не только от «Динамо».
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»