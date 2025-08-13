Введите ваш ник на сайте
В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ

Сегодня, 15:30

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин подтвердил, что Антон Миранчук может вернуться в Россию до закрытия летнего трансферного окна.

– Почему Миранчук в последних двух матчах оставался на скамейке запасных?

Мы получили предложение от «Динамо», поэтому решили не рисковать из‑за возможного перехода.

На данный момент изучаем предложения. И не только от «Динамо».

  • Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Динамо Миранчук Антон
