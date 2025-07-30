Президент «Сьона» рассказал об интересе российских клубов к Миранчуку

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о вариантах продолжения карьеры полузащитника команды Антона Миранчука.
«В настоящий момент по Миранчуку идут переговоры с клубами из России и Турции. У Антона есть сумма выкупа, прописанная в контракте. Как бы не хотел оставить Антона в клубе, я не принимаю решения по его будущему – все зависит от условий этой клаусулы. Если она активируется, мы не сможем удержать игрока», – сказал Константин.
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В новом сезоне он сыграл за «Сьон» в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.
- Контракт Миранчука с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: Sport24