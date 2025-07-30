Президент «Сьона» рассказал об интересе российских клубов к Миранчуку

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о вариантах продолжения карьеры полузащитника команды Антона Миранчука.

«В настоящий момент по Миранчуку идут переговоры с клубами из России и Турции. У Антона есть сумма выкупа, прописанная в контракте. Как бы не хотел оставить Антона в клубе, я не принимаю решения по его будущему – все зависит от условий этой клаусулы. Если она активируется, мы не сможем удержать игрока», – сказал Константин.