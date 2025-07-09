Миранчук: «Даже не думаю о возвращении в Россию»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.

– Хочется вернуться в РПЛ? Закрыл гештальт, попробовал себя в Европе.

– Нет, «закрыть гештальт» – я так говорил о другом.

– О топ-5 лиг?

– Да. В Европе я и правда поиграл. Но о возвращении в Россию я даже не думаю. Я – футболист «Сьона». Нет большого смысла это раздувать.