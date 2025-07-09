Миранчук: «Даже не думаю о возвращении в Россию»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
– Хочется вернуться в РПЛ? Закрыл гештальт, попробовал себя в Европе.
– Нет, «закрыть гештальт» – я так говорил о другом.
– О топ-5 лиг?
– Да. В Европе я и правда поиграл. Но о возвращении в Россию я даже не думаю. Я – футболист «Сьона». Нет большого смысла это раздувать.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость экс-хавбека «Локомотива» – 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24