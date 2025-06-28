Экс-игрок «Сьона» считает проведение матча с «Зенитом» неэтичным: «Но президенту плевать, раз казна наполняется»

Бывший футболист «Сьона» Ин-Албон раскритиковал клуб за решение сыграть с «Зенитом».

«В текущей политической ситуации не нужно было рассматривать такой шаг. По моральным и этическим причинам. Это совершенно неправильно.

Но это типично для президента «Сьона». Он получит несколько тысяч франков, казна наполнится. На остальное ему плевать», – сказал Ин-Албон в интервью Blick.