Экс-игрок «Сьона» считает проведение матча с «Зенитом» неэтичным: «Но президенту плевать, раз казна наполняется»

Бывший футболист «Сьона» Ин-Албон раскритиковал клуб за решение сыграть с «Зенитом».
«В текущей политической ситуации не нужно было рассматривать такой шаг. По моральным и этическим причинам. Это совершенно неправильно.
Но это типично для президента «Сьона». Он получит несколько тысяч франков, казна наполнится. На остальное ему плевать», – сказал Ин-Албон в интервью Blick.
- «Сьон» – 2-кратный чемпион Швейцарии. За клуб выступает российский полузащитник Антон Миранчук.
- «Зенит» сыграет с ними во 2-й раз в истории. Первый был в 2016 году на летних сборах.
- Швейцария входит в список недружественных государств, утвержденный Правительством России 5 марта 2022 года.
Источник: «Бомбардир»