Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, дорого ли жить в Швейцарии.
– В целом Швейцария – дорогая. Так как Франция рядом, я знаю, что многие даже ездят туда закупать продукты на неделю.
Даже если сравнивать с московскими, цены намного больше, постоянно этому удивляешься, везде ценник х2.
– Ваш брат Алексей как-то говорил, что в Америке при покупке телевизора была очень дорогая и долгая доставка. Вы с ним сравниваете нюансы жизни в Швейцарии и США?
– Естественно, делимся. И понимаем, что и Швейцария, и Америка в целом – дорогие страны для жизни.
- 29-летний Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»