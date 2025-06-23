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Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии

Сегодня, 16:16
1

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, дорого ли жить в Швейцарии.

– В целом Швейцария – дорогая. Так как Франция рядом, я знаю, что многие даже ездят туда закупать продукты на неделю.

Даже если сравнивать с московскими, цены намного больше, постоянно этому удивляешься, везде ценник х2.

– Ваш брат Алексей как-то говорил, что в Америке при покупке телевизора была очень дорогая и долгая доставка. Вы с ним сравниваете нюансы жизни в Швейцарии и США?

– Естественно, делимся. И понимаем, что и Швейцария, и Америка в целом – дорогие страны для жизни.

  • 29-летний Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
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Комментарии (1)
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Давид59
1750685525
Да, да, мы в курсе. И ещё тупые они все. Нам это ещё Задорнов рассказывал.
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