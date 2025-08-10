Введите ваш ник на сайте
  Миранчук, которым интересуется «Динамо», пропустил второй матч «Сьона» подряд

Миранчук, которым интересуется «Динамо», пропустил второй матч «Сьона» подряд

Сегодня, 18:15

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук не принял участия в гостевом матче 3-го тура чемпионата Швейцарии с «Янг Бойз» (0:0). Россиянин провел в запасе всю игру.

Ранее Миранчук провел на скамейке запасных и весь матч 2-го тура Суперлиги с «Лугано» (4:0). При этом в гостевом поединке 1-го тура с «Цюрихом» (3:2) он вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

На этой неделе президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил, что у «Динамо» есть интерес к Миранчуку.

  • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.
  • Контракт Миранчука с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Еще по теме:
Президент «Сьона» высказался о возможном переходе Миранчука в «Динамо»
Агент Антона Миранчука рассказал о переговорах с «Динамо» 1
Миранчук пожаловался на цены в Швейцарии: «Выбрали с братом не самые бюджетные локации» 2
Источник: «Бомбардир»
Швейцария. Суперлига Сьон Янг Бойз Миранчук Антон
Все новости
