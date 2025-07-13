В «Сьоне» прокомментировали информацию об уходе Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал информацию о возможном уходе российского полузащитника.
– В СМИ ходит информация о том, что Антон Миранчук покинет «Сьон» и ему уже ищут замену. Это так?
– Мы действительно все это обсуждаем. И как бы я ни хотел оставить Антона в «Сьоне», есть клубы, которые могут заплатить за него сумму выкупа. Пункт о выкупе может быть активирован в любой момент. Имена клубов [которым интересен Миранчук], сказать не могу.
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Недавно Миранчук сыграл в товарищеском матче против «Зенита», где был капитаном «Сьона».
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.
- Контракт россиянина с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: Sport24