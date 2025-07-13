В «Сьоне» прокомментировали информацию об уходе Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал информацию о возможном уходе российского полузащитника.

– В СМИ ходит информация о том, что Антон Миранчук покинет «Сьон» и ему уже ищут замену. Это так?

– Мы действительно все это обсуждаем. И как бы я ни хотел оставить Антона в «Сьоне», есть клубы, которые могут заплатить за него сумму выкупа. Пункт о выкупе может быть активирован в любой момент. Имена клубов [которым интересен Миранчук], сказать не могу.