Антон Миранчук ответил, чем швейцарцы отличаются от россиян

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал о разнице между жителями России и Швейцарии.

– Вы живете в Швейцарии уже девять месяцев. Сильно заметна разница в менталитете?

– Да, сейчас понимаешь эти моменты. Например, футболисты в команде в 25 лет уже имеют понимание, что они хотят дальше. Многие из них уже имеют тренерские лицензии, поэтому понимают, что после карьеры будут тренировать детей.

То есть они думают немного наперед. Все-таки мы живем больше сегодняшним днем, что тоже неплохо. Но в таких маленьких моментах разница чувствуется.

– Швейцарцы известны своей пунктуальностью и педантичностью. Заметили это?

– Заметил, но не зацикливался бы на этом. На теории обычно либо никто не опаздывает, либо пара человек. Они стараются всегда делать то, что обещали.

– Представим, вам надо описать Швейцарию туристу тремя словами или словосочетаниями. Что бы назвали?

– Очень спокойная, размеренная страна, которая больше подходит не для пожилых, но для взрослых людей, которые понимают, где они хотят быть, чем заниматься.

Это релакс, отдых головой, кто-то хайкингом занимается.