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Хайкин сравнил цены в Норвегии и России

Вчера, 22:10
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Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин раскрыл финансовые аспекты жизни в Норвегии.

«В Норвегии достаточно дорого жить. Но высокие зарплаты. Если рождается ребенок, и папа, и мама могут уйти в декрет. Бесплатное здравоохранение. Я думаю, средняя продолжительность жизни – за 80 лет.

Первая зарплата в Норвегии? Около 35-40 тысяч норвежских крон. Это без вычета. Чистыми получал чуть больше 2 тысяч евро.

Сейчас зарплата выросла колоссально. Любой норвежец может зайти онлайн и посмотреть, сколько я получил за прошлый год. Чуть меньше миллиона евро.

В прошлом году я платил 52% налогов. Это не обычные налоги, но… Учитывая мой достаток, мне приходится столько платить. В этом году мне понизили до 48%. Он зависит от многих факторов. Да, налог высокий. Но я знаю, на что он идет.

Могу сказать, что в центре города 100 квадратных метров с хорошим видом… будут стоит около 7-8 тысяч евро за квадратный метр.

У норвежцев есть одна стандартная машина, а летом вижу очень странные. Старые, ретро. Культ тачек есть. Культ денег тоже. Но они не капиталисты. В Норвегии есть и бедные люди», – сказал Хайкин.

  • Российский голкипер в «Буде-Глимте» с 2019 года.
  • В 2023-м он уходил в «Бристоль Сити», но через несколько месяцев вернулся, не сыграв ни одного матча за новую команду.
  • Хайкин признавался, что собирается получить норвежское гражданство.

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Источник: Okko
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Россия Хайкин Никита
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FWSPM
1743712925
уровень жизни несравнимый
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