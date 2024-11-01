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    • Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии

    Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии

    Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин рассказал, что хотел бы остаться в Норвегии в будущем.

    «Да, я этого хочу. Не из-за футбола, а из-за моей семьи. У меня есть невеста-норвежка, и я планирую здесь жить. Я бы хотел стать норвежцем, и я люблю эту страну», – сказал Хайкин.

    • 29-летний голкипер выступает за «Будe-Глимт» с 2019 года.
    • В 2021 году он вызывался в сборную России, но не выходил на поле. Также играл за молодежную сборную России.
    • По данным NRK, у Хайкина также есть гражданства Великобритании и Израиля.
    • Голкипер провел большую часть карьеры за рубежом, только в 2015 году выступал за молодежные команды «Мордовии» и «Кубани».
    • Хайкин является рекордсменом среди россиян по матчам в еврокубках за иностранные команды – всего провел 54 встречи, включая игры квалификационных раундов.

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    Источник: NRK

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    01.11.2024 12:41
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    Комментарии (12)
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    Питерский князь
    1730454513
    Особенно фамилия у него очень русская. Почти, как Иванов.
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    Интерес
    1730455014
    ВСё равно закончишь ИзраИлем,как и положено палестинскому козаку.Не забудь только от российского гражданства отказаться,зачем оно тебе? И тогда буде тебе и глимт,и климт...
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    The only one
    1730462026
    Ну и молодец. Не слушай никакое вороньё. Нравится- оставайся.
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    Spartak_forv@
    1730468445
    Перчатка бесконечности)
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