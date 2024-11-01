Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии

Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин рассказал, что хотел бы остаться в Норвегии в будущем.

«Да, я этого хочу. Не из-за футбола, а из-за моей семьи. У меня есть невеста-норвежка, и я планирую здесь жить. Я бы хотел стать норвежцем, и я люблю эту страну», – сказал Хайкин.