Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии

Российский вратарь «Будe-Глимт» Никита Хайкин рассказал, что хотел бы остаться в Норвегии в будущем.
«Да, я этого хочу. Не из-за футбола, а из-за моей семьи. У меня есть невеста-норвежка, и я планирую здесь жить. Я бы хотел стать норвежцем, и я люблю эту страну», – сказал Хайкин.
- 29-летний голкипер выступает за «Будe-Глимт» с 2019 года.
- В 2021 году он вызывался в сборную России, но не выходил на поле. Также играл за молодежную сборную России.
- По данным NRK, у Хайкина также есть гражданства Великобритании и Израиля.
- Голкипер провел большую часть карьеры за рубежом, только в 2015 году выступал за молодежные команды «Мордовии» и «Кубани».
- Хайкин является рекордсменом среди россиян по матчам в еврокубках за иностранные команды – всего провел 54 встречи, включая игры квалификационных раундов.