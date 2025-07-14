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  • Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии

Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии

Сегодня, 14:25
9

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о желании получить норвежское гражданство.

«Никогда не знаешь, где окажешься через два, три, пять или десять лет. Я не могу с уверенностью сказать, что навсегда останусь жить в Норвегии. Жизнь может поменяться в любой момент. Но я уже долгое время здесь и чувствую особую связь с этим местом. Моя жена – норвежка, и мне бы хотелось, чтобы наши дети выросли именно здесь.

С самого начала всe складывалось просто прекрасно. Мне близок образ жизни в этой стране, нравится отношение людей, здесь легко почувствовать себя своим, частью общества. Конечно, как и везде, в Норвегии есть свои сложности, но, на мой взгляд, это государство действительно заботится о своих гражданах – как местных, так и приезжих. Радует, что здесь ценятся принципы социал-демократии», – сказал Хайкин в интервью VG.

  • Хайкин не провел ни одного матча за сборную России.
  • Россиянин также имеет гражданства Израиля и Великобритании.

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Источник: «Бомбардир»
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
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Комментарии (9)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752492489
Он давно уже говорил об этом.И россиянин он условный
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Интерес
1752492512
Да уж сто раз нас "радовали" этим "неожиданным сообщением"! Хотя...если глянуть "ширше и глыбже", то почему не в ИзраИль???
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Цугундeр
1752493317
Если хочется,да не колется -вперёд. Георгич согласует,за долю малую.)
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FFR
1752499146
Ясное дело.
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alp
1752500373
нуачо, футбольная страна..
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Artemka444
1752508681
Вот и нефиг его вообще вызывать и вспоминать о таких А то принципы у него там какие то ценяться
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Fju-2
1752510817
Абсолютно нормальное желание. "Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше." "Сегодня Родина там, где задница в тепле!"
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