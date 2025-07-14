Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о желании получить норвежское гражданство.

«Никогда не знаешь, где окажешься через два, три, пять или десять лет. Я не могу с уверенностью сказать, что навсегда останусь жить в Норвегии. Жизнь может поменяться в любой момент. Но я уже долгое время здесь и чувствую особую связь с этим местом. Моя жена – норвежка, и мне бы хотелось, чтобы наши дети выросли именно здесь.

С самого начала всe складывалось просто прекрасно. Мне близок образ жизни в этой стране, нравится отношение людей, здесь легко почувствовать себя своим, частью общества. Конечно, как и везде, в Норвегии есть свои сложности, но, на мой взгляд, это государство действительно заботится о своих гражданах – как местных, так и приезжих. Радует, что здесь ценятся принципы социал-демократии», – сказал Хайкин в интервью VG.