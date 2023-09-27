Российский вратарь пожаловался на низкую зарплату в Норвегии

Вратарь «Родины» Алексей Городовой признался, что ему не понравились большие налоги в Норвегии.

Россиянин выступал за норвежский «Конгсвингер» в 2017–2018 годах.

– После Нальчика у меня вообще не было денег. Я приехал в Норвегию, имея 200 долларов в кармане. Кто-то тут дал, кто-то там дал – так и насобирал их. Потом уже я подписал контракт, мне сделали зарплату, как у местного кассира в магазине. Не то чтобы мало – тысяч девяносто в рублях после налогов. Но сам факт! В Норвегии всех стараются приравнять: чем больше зарабатываешь, тем больше налоги.

– Прогрессивное налогообложение, да. Получать, как кассир, не хотелось?

– Я не понимал, почему так. Тренируешься, здоровье губишь, жизнь этому посвящаешь – а получаешь на уровне человека, который и близко не отдается делу так, как спортсмены. Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне. При этом получаем одинаково!

– Ты бы играл в футбол в России, если бы получал зарплату, как у учителей или кассира?

– Играл бы для себя, с друзьями. А так, думаю, профессионально занялся бы чем-нибудь другим, потому что зарабатывать 30 тысяч, когда за квартиру надо отдавать 20 тысяч – не то.