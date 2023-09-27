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    • Российский вратарь пожаловался на низкую зарплату в Норвегии

    Российский вратарь пожаловался на низкую зарплату в Норвегии

    Вратарь «Родины» Алексей Городовой признался, что ему не понравились большие налоги в Норвегии.

    Россиянин выступал за норвежский «Конгсвингер» в 2017–2018 годах.

    – После Нальчика у меня вообще не было денег. Я приехал в Норвегию, имея 200 долларов в кармане. Кто-то тут дал, кто-то там дал – так и насобирал их. Потом уже я подписал контракт, мне сделали зарплату, как у местного кассира в магазине. Не то чтобы мало – тысяч девяносто в рублях после налогов. Но сам факт! В Норвегии всех стараются приравнять: чем больше зарабатываешь, тем больше налоги.

    – Прогрессивное налогообложение, да. Получать, как кассир, не хотелось?

    – Я не понимал, почему так. Тренируешься, здоровье губишь, жизнь этому посвящаешь – а получаешь на уровне человека, который и близко не отдается делу так, как спортсмены. Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне. При этом получаем одинаково!

    – Ты бы играл в футбол в России, если бы получал зарплату, как у учителей или кассира?

    – Играл бы для себя, с друзьями. А так, думаю, профессионально занялся бы чем-нибудь другим, потому что зарабатывать 30 тысяч, когда за квартиру надо отдавать 20 тысяч – не то.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16430

      Алексей З 24 минуты назад

      Так ты не бегай с мячом, иди в универ , учись и глядишь лет через 5-7 , с образованием, найдешь хорошую работу и будешь плевать на мудаков-футболистов.

      0
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      Рейтинг: +210

      Juic 42 минуты назад

      ЗП как у кассира за бек с мячиком на свежем воздухе? После налогов? Это даже слишком щедро!

      0
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      Рейтинг: +691

      cska1948 50 минут назад

      Это ж какая у этого нищего футболиста квартира, если за неё он платит 20 тысяч?

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