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    Вратарь «Факела» Городовой: «Конечно, мечтаю сыграть за сборную России»

    Голкипер «Факела» Алексей Городовой рассказал о своей мечте.

    – Мечта о сборной России есть? Это реальность?

    – Конечно. Если будешь работать, то все осуществимо. Мишаня Кержаков в 35 лет, по-моему, попал в сборную. Юра Дюпин тоже после 30 вызывался.

    Так что у меня еще все впереди. Если буду играть качественно, хорошо, то, возможно, и получу вызов в сборную. Думаю, у многих мечта оказаться там.

    – Мечта ограничивается только вызовом, или чего-то большего хочется?

    – Конечно, хотелось бы выйти сыграть. Потом детям рассказывать об этом. Это же круто, когда вся страна за тебя болеет и переживает.

    • Городовому в августе исполнилось 29 лет.
    • В этом сезоне он пропустил 15 голов в 7 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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