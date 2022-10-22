Вратарь «Факела» Городовой: «Конечно, мечтаю сыграть за сборную России»

Голкипер «Факела» Алексей Городовой рассказал о своей мечте.

– Мечта о сборной России есть? Это реальность?

– Конечно. Если будешь работать, то все осуществимо. Мишаня Кержаков в 35 лет, по-моему, попал в сборную. Юра Дюпин тоже после 30 вызывался.

Так что у меня еще все впереди. Если буду играть качественно, хорошо, то, возможно, и получу вызов в сборную. Думаю, у многих мечта оказаться там.

– Мечта ограничивается только вызовом, или чего-то большего хочется?

– Конечно, хотелось бы выйти сыграть. Потом детям рассказывать об этом. Это же круто, когда вся страна за тебя болеет и переживает.