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    • «Шли на завтрак – а чудаки уже пили водку!» Вратарь «Родины» – об игре во Второй лиге

    «Шли на завтрак – а чудаки уже пили водку!» Вратарь «Родины» – об игре во Второй лиге

    Вратарь «Родины» Алексей Городовой рассказал об игре во Второй лиге. Голкипер выступал за клуб «Якутия» в сезоне-2013/2014.

    – Из «Сахалина» ты махнул в «Якутию». Как там погодка?

    – Жили в гостинице напротив стадиона, такие себе номера. Помню классический продавленный бабушкин диван! В холода перед сном я надевал термобелье, штаны, две пары носков, майку, кофту – и под одеяло.

    Играли в мороз – минус 10-12 градусов. Несколько раз жестко болел после этого, температура – под сорок. На тебе термо, майка, пару раз отбил мяч, упал – и все, весь мокрый. И играешь весь матч промокший, на дубаке. Тяжелое место, мало кто из якутских футболистов поднялся и выбрался оттуда.

    – Разница в часовых поясах мешала?

    – О-о-о! Мы, приезжие, жили по московскому времени. Просыпались в три-четыре часа дня, шли на завтрак – а чудаки уже пили водку за соседними столиками! Холодно, что еще там делать. Единственное позитивное в Якутске – новый кинотеатр. Когда его открыли, мы, кажется, каждый день туда ходили.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Его слова напомнили мне недалёкое прошлое. Когда в Краснодаре открылись Икеи да Меги... Молодежь с близлежащих аулов тоже каждый день туда ходила на эскалаторах покататься...

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