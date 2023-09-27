«Шли на завтрак – а чудаки уже пили водку!» Вратарь «Родины» – об игре во Второй лиге

Вратарь «Родины» Алексей Городовой рассказал об игре во Второй лиге. Голкипер выступал за клуб «Якутия» в сезоне-2013/2014.

– Из «Сахалина» ты махнул в «Якутию». Как там погодка?

– Жили в гостинице напротив стадиона, такие себе номера. Помню классический продавленный бабушкин диван! В холода перед сном я надевал термобелье, штаны, две пары носков, майку, кофту – и под одеяло.

Играли в мороз – минус 10-12 градусов. Несколько раз жестко болел после этого, температура – под сорок. На тебе термо, майка, пару раз отбил мяч, упал – и все, весь мокрый. И играешь весь матч промокший, на дубаке. Тяжелое место, мало кто из якутских футболистов поднялся и выбрался оттуда.

– Разница в часовых поясах мешала?

– О-о-о! Мы, приезжие, жили по московскому времени. Просыпались в три-четыре часа дня, шли на завтрак – а чудаки уже пили водку за соседними столиками! Холодно, что еще там делать. Единственное позитивное в Якутске – новый кинотеатр. Когда его открыли, мы, кажется, каждый день туда ходили.