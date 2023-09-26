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    • Экс-вратарь «Рубина»: «Друг назвал дебилом, когда узнал мою зарплату в «Факеле»

    Экс-вратарь «Рубина»: «Друг назвал дебилом, когда узнал мою зарплату в «Факеле»

    Вратарь «Родины» Алексей Городовой рассказал об игре за «Факел» в период с января 2022 по июнь 2023 года.

    – Ты полтора года провел в «Факеле» – вероятно, самом бедном клубе Премьер-лиги. Сколько там получал?

    – Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в Премьер-лиге. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ.

    – Зачем поехал в Воронеж? Насколько понимаю, мог вернуться в Европу.

    – Разорвал с «Рубином», где не играл. Отто Фредриксон, мой знакомый по нальчикскому «Спартаку», когда-то помогал мне перейти в «Консвингер». И снова взялся найти мне команду.

    – Не нашел?

    – Приходит звонок из Воронежа. Надо было быстро думать, соглашаться или нет – у них было несколько кандидатов и мало времени.

    По деньгами, как я говорил, такой себе вариант, пришлось в несколько раз упасть. Но была мечта – дебютировать в Премьер-лиге. С «Факелом» был шанс выйти в РПЛ, поэтому согласился.

    Через два дня звонит Отто, говорит, что есть два варианта из Премьер-лиги Норвегии. Но мы уже дали по рукам со спортивным директором.

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    Источник: Sport24

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