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  • Хайкин из «Буде-Глимт» продолжает процедуру получения паспорта Норвегии

Хайкин из «Буде-Глимт» продолжает процедуру получения паспорта Норвегии

Вчера, 13:03
4

Эмефи Атта, агент вратаря клуба «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, высказался о получении игроком паспорта Норвегии.

«Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже.

Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу», – сказал Атта.

  • «Буде-Глимт» с Хайкиным выступает в полуфинале Лиги Европы.
  • 29-летний игрок в Норвегии с 2019 года.
  • С «Буде» Никита 4 раза стал чемпионом Норвегии.

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Источник: Sport24
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
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Комментарии (4)
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Цугундeр
1746267883
Давай, давай. Это будет твой самый грамотный сэйв, Никита..(
Ответить
VVS25
1746270042
Засуетился коллекционер паспортов.
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Таврида
1746271890
С вратарями у сборной России проблем нет, пусть за норгов играет.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1746278891
Отличная страна Норвегия.Парень родился в Израиле,потом в России пожил,теперь в Норвегии.Живет где хочет.
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