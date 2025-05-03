Хайкин из «Буде-Глимт» продолжает процедуру получения паспорта Норвегии

Эмефи Атта, агент вратаря клуба «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, высказался о получении игроком паспорта Норвегии.

«Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже.

Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу», – сказал Атта.