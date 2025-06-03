Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин находится в ожидании норвежского гражданства.

«У меня особая связь с Буде. Я многого здесь добился. Я очень уважаю и люблю Норвегию.

Насколько я близок к получению норвежского гражданства? Надеюсь, это произойдет скоро. Я ожидаю новостей в ближайшее время и хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Я усердно работаю над освоением языка. Это моя цель.

В то же время я должен собрать все необходимые документы. Мне нужно сдать несколько тестов, вроде экзамена. Это не делается за один или два дня», – приводит слова Хайкина «РБ Спорт» со ссылкой на норвежский канал TV 2.