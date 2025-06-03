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  • Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»

Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»

3 июня 2025, 00:45
11

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин находится в ожидании норвежского гражданства.

«У меня особая связь с Буде. Я многого здесь добился. Я очень уважаю и люблю Норвегию.

Насколько я близок к получению норвежского гражданства? Надеюсь, это произойдет скоро. Я ожидаю новостей в ближайшее время и хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Я усердно работаю над освоением языка. Это моя цель.

В то же время я должен собрать все необходимые документы. Мне нужно сдать несколько тестов, вроде экзамена. Это не делается за один или два дня», – приводит слова Хайкина «РБ Спорт» со ссылкой на норвежский канал TV 2.

  • 29-летний Хайкин в Норвегии с 2019 года (с паузой на 2023 год).
  • За команду у Никиты 222 матча (77 – на ноль).
  • Уроженец Израиля Хайкин – 4-кратный чемпион Норвегии.

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Источник: «РБ Спорт»
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (11)
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Чехов на Садовой
1748901236
А почему не израиль? Историческая родина обидится.
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Просто-333
1748920596
А зачем столько внимания уроженцу израиля?
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Foxitkuban
1748927366
Рад за Никиту. Найти себя и свое место в мира - дорогого стоит.
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власик
1748927937
этот г ... рванул от мобилизации в израильскую или российскую армии и "возлюбил" норвегию. Он и зимбабве полюбит от тонкости своего ливера
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власик
1748928388
не могу не "восхититься" бомбардиром! Ну нет у нас достойных о ком можно с удовольствием написать. И давай про хайкина! чем он заслужил внимание? положил болт на гражданство израиля и россии (сбежал от мобилизации) и англии. Как футболист- отстой. Так чем? Вот берите пример с хайкина. Позор!
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rash1959
1748929520
"Человек умеет жить", а не прозябать в своём огороде.
Ответить
...уефан
1748933675
...могли бы просто написать - "Новостей нет"...
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