Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин находится в ожидании норвежского гражданства.
«У меня особая связь с Буде. Я многого здесь добился. Я очень уважаю и люблю Норвегию.
Насколько я близок к получению норвежского гражданства? Надеюсь, это произойдет скоро. Я ожидаю новостей в ближайшее время и хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Я усердно работаю над освоением языка. Это моя цель.
В то же время я должен собрать все необходимые документы. Мне нужно сдать несколько тестов, вроде экзамена. Это не делается за один или два дня», – приводит слова Хайкина «РБ Спорт» со ссылкой на норвежский канал TV 2.
- 29-летний Хайкин в Норвегии с 2019 года (с паузой на 2023 год).
- За команду у Никиты 222 матча (77 – на ноль).
- Уроженец Израиля Хайкин – 4-кратный чемпион Норвегии.
Источник: «РБ Спорт»