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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Боруссия Д - Вильярреал
Боруссия Д - Вильярреал: обзор матча 25 ноября 2025
Боруссия Д
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
4 : 0
Завершен
Вильярреал
45+2'
С. Гирасси
54'
С. Гирасси
58'
К. Адейеми
90+5'
Д. Свенссон
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Вильярреал
Завершен
ГОЛ! 4:0!
Даниэль Свенссон
Пас отдал
Паскаль Гросс
90'
+5
90'
+5'
Замена
Эмре Джан
️️️️➡️️
Вальдемар Антон
84'
83'
Замена
Пау Наварро
️️️️➡️️
Сантьяго Моуриньо
83'
Замена
Илиас Акомах
️️️️➡️️
Тажон Бьюкенан
Пенальти не реализован
Фабиу Силва
82'
Замена
Джоб Беллингем
️️️️➡️️
Марсель Забитцер
77'
Замена
Паскаль Гросс
️️️️➡️️
Феликс Нмеча
77'
74'
Замена
Даниэль Парехо
️️️️➡️️
Санти Комесанья
Желтая карточка
Карим Адейеми
(фол)
71'
Замена
Фабиу Силва
️️️️➡️️
Серу Гирасси
68'
Замена
Кэрни Чуквуэмека
️️️️➡️️
Юлиан Брандт
68'
65'
Замена
Рафа Марин
️️️️➡️️
Томас Парти
65'
Замена
Альберто Молейро
️️️️➡️️
Николя Пепе
ГОЛ! 3:0!
Карим Адейеми
58'
Пенальти не реализован
Серу Гирасси
54'
ГОЛ! 2:0!
Серу Гирасси
54'
52'
Красная карточка
Хуан Фойт
52'
Гол отменен
Хуан Фойт
ГОЛ! 1:0!
Серу Гирасси
Пас отдал
Аарон Ансельмино
45'
+2
45'
+1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К)
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
(К)
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Паскаль Гросс
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
28
Ансельмино
3
Антон
4
Шлоттербек
8
Свенссон
2
Коуто
9
Забитцер
27
Адейеми
10
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
3-2-2-1-2
1
Жуниор
8
Фойт
15
Моуриньо
23
Кардона
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
5
Парти
17
Бьюкенан
12
Олувасейи
19
Пепе
3
Антон
23
Джан
23
Джан
3
Антон
8
Нмеча
30
Гросс
30
Гросс
8
Нмеча
10
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Брандт
9
Забитцер
7
Беллингем
7
Беллингем
9
Забитцер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
5
Парти
4
Марин
4
Марин
5
Парти
15
Моуриньо
6
Наварро
6
Наварро
15
Моуриньо
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
20
Молейро
20
Молейро
19
Пепе
17
Бьюкенан
12
Акомах
12
Акомах
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Боруссия Д
Вильярреал
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
18
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Боруссия Д - Вильярреал
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Количество передач
628
312
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.62
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
81365
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