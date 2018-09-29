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    Паль Дардои

    Тренер
    Имя Паль
    Фамилия Дардои
    Гражданство Венгрия
    Дата рождения 16 марта 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Герта 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2018 Герта 1 : 0 Нюрнберг
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