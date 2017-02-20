Дардои: «Баварии» в Бундеслиге помогают всеми возможными способами»

Главный тренер берлинской «Герты» Паль Дардои раскритиковал судей, которые, по его мнению, помогают «Баварии». Напомним, что в очной встрече «Герта» на протяжении всей игры вела со счетом 1:0, но судья добавил шесть минут к основному времени матча, что позволило «Баварии» отыграться на 96-й минуте.

«После матча с «Баварией» я не спал всю ночь, мы сыграли не 96, а все 98 минут. Я считаю, что подобное неприемлемо.

Извините меня за эти слова, но очевидно, что «Баварии» в Бундеслиге помогают всеми возможными способами», – заявил Дардаи.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 50 очками после 21 тура. «Герта» идет на шестой строчке, набрав 34 очка.