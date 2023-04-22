Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Паль Дардаи - статистика

    Тренер
    Имя Паль
    Фамилия Дардаи
    Команда Герта
    Гражданство Венгрия
    Дата рождения 16 марта 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Герта 6 0 0 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.04.2023 Герта 0 : 0 Вердер
    30.04.2023 Бавария 0 : 0 Герта
    06.05.2023 Герта 0 : 0 Штутгарт
    12.05.2023 Кельн 0 : 0 Герта
    20.05.2023 Герта 0 : 0 Бохум
    27.05.2023 Вольфсбург 0 : 0 Герта
    • Читайте нас: 