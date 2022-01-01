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Главная
Германия. Вторая Бундеслига
Футбольные арбитры
Вторая Бундеслига 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Айтекин Дениз
Оберсбах
48
2
Цвайер Феликс
Берлин
45
3
Зиберт Даниэль
Берлин
42
4
Штилер Тобиас
Оберхаузен
45
5
Штегеманн Саша
Нидеркассель
41
6
Данкерт Бастиан
Росток
46
7
Дингерт Кристиан
Таллихтенберг
46
8
Иттрих Патрик
Гамбург
н/д
9
Яблонски Свен
Бремен
н/д
10
Швенгерс Патрик
Травемюнде
31
11
Экснер Флориан
Мюнстер
35
12
Шторкс Серен
Фелен
37
13
Браун Робин
Вупперталь
30
14
Шлагер Даниэль
Нидербюль
н/д
15
Вельц Тобиас
Висбаден
49
16
Шредер Роберт
Ганновер
н/д
17
Осмерс Харм
Ганновер
н/д
18
Бадштюбнер Флориан
Виндсбах
35
19
Хартманн Роберт
Крюгцелль
46
20
Герах Тимо
Ландау-Кейххайм
39
21
Альт Патрик
Хойсвайлер
41
22
Бранд Беньямин
Герольцхофен
н/д
23
Бахер Михаэль
Мюнхен
35
24
Кампка Роберт
Майнц
н/д
25
Петерсен Мартин
Штутгарт
41
26
Вилленборг Франк
Оснабрюк
н/д
27
Гансловайт Тимо
Дортмунд
30
28
Йелленбек Маттиас
Фрайбург-им-Брайсгау
н/д
29
Райхель Тобиас
н/д
40
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