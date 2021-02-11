Агент – о желании «Ганновера» выкупить Бийола: «Это фейк, предложений не поступало»

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола опроверг информацию, что «Ганновер» намерен летом выкупить игрока за 400 тысяч евро.

«Это фейк, предложений от «Ганновера» по выкупу Яки не поступало. Никто не знает, воспользуется ли немецкий клуб опцией выкупа. До июня еще много времени, и рассуждать о чем-то слишком рано.

Сейчас Яка сконцентрирован на футболе и своей игре. Важно то, как он покажет себя в следующие три месяца», – сказал агент.