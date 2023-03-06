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    Какой вы футболист?

    В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»

    Bild представил свою версию отстранения полузащитника Гаэля Ондуа от работы в «Ганновере».

    Ранее камерунец с российским паспортом намекнул, что причиной стало его гражданство.

    По информации Bild, «Ганновер» собирается расторгнуть контракт с игроком из-за проблем с дисциплиной.

    В клубе Ондуа называют лжецом, который занимается самопиаром. На него не рассчитывают с апреля, однако 27-летний футболист отказался менять команду.

    За жалобы в прессе главный тренер «Ганновера» отстранил хавбека от работы с основной командой.

    Ондуа отправили заниматься с молодежкой, но тот посещает только спортзал, игнорируя коллективные тренировки.

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    Источник: Bild

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    06.03.2023 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 05:15

      Думаю конфликта нет. Свою бездарность , пытается прекрыть политикой.

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