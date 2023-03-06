В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»

Bild представил свою версию отстранения полузащитника Гаэля Ондуа от работы в «Ганновере».
Ранее камерунец с российским паспортом намекнул, что причиной стало его гражданство.
По информации Bild, «Ганновер» собирается расторгнуть контракт с игроком из-за проблем с дисциплиной.
В клубе Ондуа называют лжецом, который занимается самопиаром. На него не рассчитывают с апреля, однако 27-летний футболист отказался менять команду.
За жалобы в прессе главный тренер «Ганновера» отстранил хавбека от работы с основной командой.
Ондуа отправили заниматься с молодежкой, но тот посещает только спортзал, игнорируя коллективные тренировки.
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Источник: Bild