- 24 января
- 16:48 Несколько клубов РПЛ интересуются Ондуа. Он выходил на матч ЧМ-2022 с флагом России на бутсах 1
- 24 ноября 2022
- 15:14 Текст На ЧМ-2022 за Камерун сыграл футболист с российским паспортом: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России 6
- 7 августа 2022
- 11:38 Стал известен конкурент «Сочи» за лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии 1
- 30 июня 2022
- 13:30 Видео «Я люблю Загитову». Защитник сборной Японии признался в любви российской фигуристке 1
- 21 мая 2022
- 08:34 Ондуа: «Выбрал бы Россию, а не Камерун, даже если бы меня позвали в дисквалифицированную сборную»
- 22 марта 2022
- 09:13 Ондуа: «Хотел играть за сборную России и много лет отказывал Камеруну. Ждал хотя бы сигнала, но не получил его» 7
- 16 марта 2022
- 18:16 Игрок «Ганновера» Ондуа решил выступать за сборную Камеруна. Он хотел играть за Россию 9
- 2 марта 2022
- 22:56 Кубок Германии. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Ганновер» и вышел в полуфинал 1
- 8 января 2022
- 13:56 Ондуа: «Я пришeл в «Ганновер», а все меня русским матом встречают» 2
- 1 ноября 2021
- 08:19 Фото Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
- 29 сентября 2021
- 18:06 Камерунский полузащитник «Ганновера» Ондуа хочет играть за сборную России. Он воспитанник «Локомотива» 4
- 24 мая 2021
- 08:56 «Ганновер» объявил о возвращении Бийола в ЦСКА
- 5 мая 2021
- 17:32 Тедеско может возглавить «Ганновер» из второй Бундеслиги 3
- 7 апреля 2021
- 14:53 «Ганновер» хочет взять в аренду полузащитника «Краснодара» Черникова
- 30 марта 2021
- 19:59 Sportbuzzer: «Ганновер» хочет продлить аренду Бийола на год
- 11 февраля 2021
- 22:45 Агент – о желании «Ганновера» выкупить Бийола: «Это фейк, предложений не поступало»
- 10 февраля 2021
- 20:30 Sportbuzzer: «Ганновер» намерен выкупить Бийола у ЦСКА за 400 тысяч евро 10
- 29 октября 2020
- 16:19 Бийол: «Смысл оставаться в ЦСКА, если я не смогу себя проявить?» 8
- 30 сентября 2020
- 17:56 «СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе
- 15 сентября 2020
- 19:22 Football Insider: Бийол отказал «Блэкберну» ради «Ганновера»
- 11 сентября 2020
- 20:16 Sportbuzzer: Бийол обязался сыграть за «Ганновер» через три дня в Кубке Германии 1
- 12:56 Sport24: Бийол не рассматривает «Ганновер» и хочет переехать в АПЛ
- 10 сентября 2020
- 23:38 Kicker: «Ганновер» заинтересован в Бийоле
- 11 марта 2020
- 16:16 Фото Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом 3
- 26 декабря 2019
- 11:33 «Чемпионат»: «Локомотив» ведет переговоры о трансфере защитника «Ганновера» Антона 1
- 22 ноября 2019
- 18:43 Рауш: «Игру за «Ганновер» совмещал с работой в фан-шопе. У меня покупали майку с моей фамилией»
- 27 октября 2019
- 01:33 Видео Вратарь «Ганновера» Цилер ударил празднующего гол соперника между ног и получил красную карточку 4
- 7 июля 2019
- 20:42 Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Ганноверу», «Крылья Советов» выиграли у «Краснодара» 1
- 18 мая 2019
- 18:38 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Лейпциг» проиграл «Вердеру» и другие результаты