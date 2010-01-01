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    Ондуа: «Я пришeл в «Ганновер», а все меня русским матом встречают»

    Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа поделился воспоминаниями о своем переходе в немецкий клуб.

    – Тот же Жиров поражался: «Откуда они все [игроки «Зандхаузена»] знают русский мат?» У вас есть матершинники?

    – Майк Франц – вот он постоянно матерится на русском, когда что-то не получается. Всех научил Твумаси после приезда из Казахстана.

    Я пришел в команду, а все меня русским матом встречают. Спрашиваю: «Кто вас научил?» «Патрик, Патрик, Патрик!».

    Еще многие немецкие ребята учили русский язык в школе, поэтому что-то помнят.

    • 26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
    • За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +431

      Solist345345 16 минут назад

      Какая интересная и познавательная информация.

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      Рейтинг: +1317

      Хейтер Аларм 1 час назад

      в школах оказывается маты учат?)

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