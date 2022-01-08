Ондуа: «Я пришeл в «Ганновер», а все меня русским матом встречают»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа поделился воспоминаниями о своем переходе в немецкий клуб.

– Тот же Жиров поражался: «Откуда они все [игроки «Зандхаузена»] знают русский мат?» У вас есть матершинники?

– Майк Франц – вот он постоянно матерится на русском, когда что-то не получается. Всех научил Твумаси после приезда из Казахстана.

Я пришел в команду, а все меня русским матом встречают. Спрашиваю: «Кто вас научил?» «Патрик, Патрик, Патрик!».

Еще многие немецкие ребята учили русский язык в школе, поэтому что-то помнят.

26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

Игрок «Ганновера» Ондуа: «Буду грызть землю и пахать, чтобы попасть в сборную России»