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  • Ондуа: «Я пришeл в «Ганновер», а все меня русским матом встречают»

Ондуа: «Я пришeл в «Ганновер», а все меня русским матом встречают»

8 января 2022, 13:56
2

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа поделился воспоминаниями о своем переходе в немецкий клуб.

– Тот же Жиров поражался: «Откуда они все [игроки «Зандхаузена»] знают русский мат?» У вас есть матершинники?

– Майк Франц – вот он постоянно матерится на русском, когда что-то не получается. Всех научил Твумаси после приезда из Казахстана.

Я пришел в команду, а все меня русским матом встречают. Спрашиваю: «Кто вас научил?» «Патрик, Патрик, Патрик!».

Еще многие немецкие ребята учили русский язык в школе, поэтому что-то помнят.

  • 26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».
  • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
  • За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

Игрок «Ганновера» Ондуа: «Буду грызть землю и пахать, чтобы попасть в сборную России»

Источник: Sports.ru
Германия. Бундеслига Ганновер-96 Ондуа Гаэль
Комментарии (2)
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Хейтер Аларм
1641644425
в школах оказывается маты учат?)
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Solist345345
1641648701
Какая интересная и познавательная информация.
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