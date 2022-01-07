Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Ганновера» Ондуа: «Буду грызть землю и пахать, чтобы попасть в сборную России»

Игрок «Ганновера» Ондуа: «Буду грызть землю и пахать, чтобы попасть в сборную России»

7 января 2022, 19:11
10

Полузащитник клуба второй Бундеслиги «Ганновера» Гаэль Ондуа рассчитывает попасть в сборную России. У него есть российское гражданство.

«Последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа. Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта. Понимаю, что бешеная конкуренция и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ.

Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной. Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть и получится обратить на себя внимание», – сказал Ондуа.

  • 26-летний уроженец Камеруна в сезоне 2-й Бундеслиги провел 12 матчей.
  • Ондуа выступал за молодежную команду ЦСКА.
  • Он также играл за «Анжи», швейцарский «Серветт», датский «Вайле» и луганскую «Зарю».

Камерунский полузащитник «Ганновера» Ондуа хочет играть за сборную России. Он воспитанник «Локомотива»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Ондуа Гаэль
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1641572151
смотри не подовись
Ответить
хряк СМ
1641573839
Африке понравилось в России.
Ответить
ARSteven89
1641575772
Лучше бы Марио Фернандес вернулся!
Ответить
portero
1641577949
Рассеянин пть его неловко..
Ответить
Борисыч1
1641578426
Ну как же мы без Максимки! Давай, жги, и Родина тебя не забудет!
Ответить
paracetamol
1641587618
Нахр нам нужно всякое хумно. Хотя Валера может и взять бесполезного!
Ответить
Soccerdealer63
1641589884
«Буду грызть землю и пахать, чтобы попасть в сборную России» Чёрт.... Даже не понятно, о какой деятельностиидёт речь... "...грызть землю и пахать..." Пахать...Что-то из сельского хозяйства? Но... грызть землю??? Тоже про с/х, но с пониманием недостатка или полного техники и шансового инструмента?)))) В сбоную ( по футболу) нам бы ... парней, которые.... футболисты!) Которые не землю грызут, а в ИГРЕ разбираются!)))))))
Ответить
Hektor 84
1641595346
Конечно только в России платят много халявного бабла
Ответить
adekvat0726
1641620865
Рули в Камерун, ты там родился
Ответить
Форвард 79
1641667274
Я не понимаю, как можно пренебрегать своей страной, своей Родиной. Ладно ещё можно понять тех футболистов, которым за свою сборную играть и не светит, и то надо стараться и достигать поставленной цели.
Ответить
Главные новости
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
5
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
Вчера, 21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
7
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
7
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
4
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
22
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
17
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
Вчера, 15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
Вчера, 14:37
15
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
Вчера, 14:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+