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    Игрок «Ганновера» Ондуа: «Буду грызть землю и пахать, чтобы попасть в сборную России»

    Полузащитник клуба второй Бундеслиги «Ганновера» Гаэль Ондуа рассчитывает попасть в сборную России. У него есть российское гражданство.

    «Последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа. Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта. Понимаю, что бешеная конкуренция и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ.

    Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной. Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть и получится обратить на себя внимание», – сказал Ондуа.

    • 26-летний уроженец Камеруна в сезоне 2-й Бундеслиги провел 12 матчей.
    • Ондуа выступал за молодежную команду ЦСКА.
    • Он также играл за «Анжи», швейцарский «Серветт», датский «Вайле» и луганскую «Зарю».

    Камерунский полузащитник «Ганновера» Ондуа хочет играть за сборную России. Он воспитанник «Локомотива»

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    Источник: Sports.ru

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