Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, что выступление за сборную России было его приоритетом.

«Моей мечтой было играть за сборную России. И я делал все для этого. Даже если бы меня позвали в уже дисквалифицированную сборную России, выбрал бы ее, а не Камерун.

Но Бог решил так. Важно, что Камерун – моя историческая родина. От игры, тренировок, общения с игроками получаю огромное удовольствие. Это большая честь и ответственность – выступать за Камерун», – сказал Ондуа.

26-летний хавбек – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

В этом году Ондуа провел 2 матча за камерунскую сборную.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?