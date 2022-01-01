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Ондуа: «Выбрал бы Россию, а не Камерун, даже если бы меня позвали в дисквалифицированную сборную»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, что выступление за сборную России было его приоритетом.

«Моей мечтой было играть за сборную России. И я делал все для этого. Даже если бы меня позвали в уже дисквалифицированную сборную России, выбрал бы ее, а не Камерун.

Но Бог решил так. Важно, что Камерун – моя историческая родина. От игры, тренировок, общения с игроками получаю огромное удовольствие. Это большая честь и ответственность – выступать за Камерун», – сказал Ондуа.

  • 26-летний хавбек – воспитанник «Локомотива».
  • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
  • В этом году Ондуа провел 2 матча за камерунскую сборную.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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