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  • На ЧМ-2022 за Камерун сыграл футболист с российским паспортом: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России

На ЧМ-2022 за Камерун сыграл футболист с российским паспортом: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России

24 ноября 2022, 15:14
6

Привет. Это редакция «Бомбардира». Мы опубликовали текст про Гаэля Ондуа 10 ноября, когда все уже знали, что он поедет на ЧМ-2022 в составе Камеруна. Спустя две недели у нас появилась возможность поднять материал: Ондуа сыграл на чемпионате мира в Катаре, выйдя на замену на 68-й минуте матча против Швейцарии. Почитайте историю о его связи с Россией.

Сборная России не сыграет на ЧМ-2022 – об этом стало известно еще в начале марта. Но есть российский игрок, который все же поедет на турнир в Катар. Правда, играть он будет за сборную Камеруна.

9 ноября Камерун назвал заявку на чемпионат мира – и Гаэль Ондуа попал в состав.

Ондуа оказался в России из-за отца, который переехал в Россию по работе

Впервые в России Гаэль Ондуа оказался в девять лет. Тогда это наложилось на рабочий переезд отца. Он работал дипломатом в посольстве Камеруна в Москве, поэтому привез семью с собой. Его мама сначала работала в детском саду, потом – полностью посвятила себя семье. Про адаптацию к России Ондуа рассказывал так:

«Когда приехал в Россию, вообще не говорил по-русски. Отец отвел в интернат «Локомотива», чтобы я учил язык там. Но главное, что удивило по приезде, – холод. Я ведь приехал впервые зимой, папа в аэропорту сразу надел на меня толстенный пуховик. Я таких никогда не видел, честно.

Поначалу общался с ребятами из «Локомотива» на языке жестов, потом купил разговорник. Я-то учился еще в то время, когда никаких смартфонов и умных переводчиков не было. Спасибо парням, которые мне помогали. Миранчуки, например».

После «Локомотива» у него была молодежка ЦСКА – хотя сам Ондуа говорил, что Леонид Слуцкий часто привлекал его к тренировкам с основной. И вообще изначально разговор был об игре за первую команду. За ЦСКА Ондуа сыграл три минуты, а после этого уехал в датский «Вайле».

У Ондуа было возвращение в Россию: в 2018 году он приехал на сезон в «Анжи», правда, говорил, что тогда не знал о ситуации внутри клуба. Тем не менее Ондуа очень понравилось в «Анжи»: рассказывал много хорошего об атмосфере в раздевалке, душевных болельщиках и исторической важности клуба. Оттуда Ондуа уехал в «Серветт», два сезона за который открыли ему путь в немецкий «Ганновер».

Ондуа кайфует от России: пишет колонки на русском, ездил в Воркуту и в Сургут в отпуск

Где был первая реакция Ондуа на вызов от Камеруна на ЧМ-2022? В его телеграм-канале, который он ведет на русском. Там он написал: «Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребeнок. Рядом со мной мама и сестра. После того, как объявили заявку, мы все плакали!

Чемпионат мира – моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики. Вы меня всегда поддерживали. Писали приятные слова. И верили в меня. Большое вам спасибо еще раз!

Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нeм. Даже отрастил непривычную для себя бороду – настолько было не до этого.

Ура!! Мечты сбываются».

На этом творчество Ондуа на русском не заканчивается. На сайте Sports.ru он ведет свой блог, в котором он рассказывает о карьере в Германии, правильном питании, жизни и игре в России. Есть даже текст с заголовком: «С детства мечтал о сборной России, но выбрал Камерун». Колонка Гаэля Ондуа о непростом решении».

Еще истории об Ондуа и России:

• Как раз про желание играть за сборную России: «С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу отблагодарить Россию своей игрой за сборную – за все то, что она для меня сделала».

Кстати, ради сборной России он отказывался от предложения сборной Камеруна сыграть на Кубке Африки. Правда, потом он выбрал Камерун, потому что «обратной связи не получил».

• Однажды Ондуа съездил в Воркуту после просмотренного фильма – об этом он рассказал ютуб-каналу «Коммент.Шоу»: «Люди там более душевные. Они простые. Я просто в шоке. Москва – мегаполис. А там ты находишься, там знают – у нас гости. Каждый хочет тебе помочь – машиной, еще чем-то. Ко мне там одна бабушка подошла и сказала: «Сынок, я первый раз вижу такой шоколад как ты. А можно тебя потрогать?» Я: «Давай, бабуля, можно».

Она такая: «Откуда ты так хорошо знаешь русский язык?» Я ей: «Бабуль, Россия – мой дом, я здесь живу». Она: «Серьезно? А у тебя жена русская?» – «Да». И она: «Ой, слава богу, ты такой хороший, приходит к нам почаще». Я ей сказал, что слишком далеко».

Ондуа ездил в Воркуту, когда там было минус 62 градуса.

• Кстати, это был не первый раз, когда Ондуа провел отпуск в российской глубинке. Несколько лет назад он ездил на отдых в Сургут.

• Ондуа – православный. Он крестился в Москве.

• Локальная мечта – открыть детский дом в России.

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Текст: Илья Егоров

Фото: dpa, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Европа Ганновер-96 Камерун Анжи Россия Ондуа Гаэль
Комментарии (6)
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Enter2006
1668074115
Хороший пост, и удачи на ЧМ!
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Эном айс
1668084266
Что мне Гекуба..Что нам Хабиб? Вот, пример, что нас кто-то любит, хотя и не за что..((
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lordmrv
1668105734
Персонально за тебя буду болеть на ЧМ. Удачи!
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somn
1668140866
Столько говна о России последнее время, что даже не верится, что есть нормальные люди. Болеем за Камерун.
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Fancyfall
1668184929
благодарю за добрые слова! это такая редкость сейчас. удачи на ЧМ!
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VVM1964
1669324246
Только русские в родне - с таким рязанским лицом и за сборную Камеруна ... )))
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