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Ондуа: «Хотел играть за сборную России и много лет отказывал Камеруну. Ждал хотя бы сигнала, но не получил его»

Полузащитник «Ганновера» из второй Бундеслиги Гаэль Ондуа объяснил, почему решил выступать за сборную Камеруна, а не за Россию.

«Скажу честно – от попадания в сборную я испытываю огромную радость. Но параллельно пропускаю через себя мысль, что мечта сыграть за России теперь вряд ли исполнится.

На всякий случай напомню, что я этнический камерунец: родился в столичном городе Яунде и провeл там детство. А в девять лет вместе с родителями переехал в Москву, и с тех пор связываю свою жизнь именно с Россией. Говорю и пишу на русском, у меня русская жена, в нашей семье мы общаемся исключительно на русском языке. К тому же я гражданин России.

Да, я очень хотел играть именно за сборную России. И ради этого много лет отказывал сборной Камеруна: это было и три года назад, когда я выступал за «Анжи»; и этой зимой, когда Камерун готовился к Кубку Африки.

Всегда открыто говорил, что сборная России – мой приоритет. Однако мне уже 26 лет, время идет, а обратной связи со сборной я так и не получил. Надежда же на то, что мое попадание в расширенный список сборной Камеруна вызовет реакцию с российской стороны, не оправдалась.

Да, ситуация вокруг непростая, и российских игроков из-за границы в сборную сейчас не вызвали. Но, даже несмотря на обстоятельства, я ждал хотя бы сигнала. Был бы сигнал (звонок или какие-то слова, что за мной следят) – я бы, возможно, поменял свое решение и ждал бы дальше.

Но сигнала не получил – значит, моих шагов по достижению цели не было достаточно. Или я не попал под критерии выбора футболистов сборной. Или же не хватило элементарного шанса», – написал Ондуа в блоге на Sports.ru.

  • 26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».
  • За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии5
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    Рейтинг: +7831

    FanatSerj 26 минут назад

    Парень конечно молодец, шел к своей мечте и мог бы попасть в сборную причем тут особо 5 пядей во лбу не надо, достаточно быть не хуже того же Оздоева или Ерохина, но видно он и по этому уровню не дотягивает.

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    Рейтинг: +5517

    Давид59 1 час назад

    Если его в сборную Камеруна приглашали, надо было давно соглашаться. Что за хрень он несёт?

    1
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    Рейтинг: +1001

    Artemka444 2 часа назад

    Что за хрен с горы???
    И почему сейчас,а не раньше!!!

    0
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    Рейтинг: +12952

    Fusballer > Artemka444 1 час назад

    Потому что сейчас время возможностей!

    0
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    Рейтинг: +12952

    Fusballer 2 часа назад

    Кто это?

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