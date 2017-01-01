Ондуа: «Хотел играть за сборную России и много лет отказывал Камеруну. Ждал хотя бы сигнала, но не получил его»

Полузащитник «Ганновера» из второй Бундеслиги Гаэль Ондуа объяснил, почему решил выступать за сборную Камеруна, а не за Россию.

«Скажу честно – от попадания в сборную я испытываю огромную радость. Но параллельно пропускаю через себя мысль, что мечта сыграть за России теперь вряд ли исполнится.

На всякий случай напомню, что я этнический камерунец: родился в столичном городе Яунде и провeл там детство. А в девять лет вместе с родителями переехал в Москву, и с тех пор связываю свою жизнь именно с Россией. Говорю и пишу на русском, у меня русская жена, в нашей семье мы общаемся исключительно на русском языке. К тому же я гражданин России.

Да, я очень хотел играть именно за сборную России. И ради этого много лет отказывал сборной Камеруна: это было и три года назад, когда я выступал за «Анжи»; и этой зимой, когда Камерун готовился к Кубку Африки.

Всегда открыто говорил, что сборная России – мой приоритет. Однако мне уже 26 лет, время идет, а обратной связи со сборной я так и не получил. Надежда же на то, что мое попадание в расширенный список сборной Камеруна вызовет реакцию с российской стороны, не оправдалась.

Да, ситуация вокруг непростая, и российских игроков из-за границы в сборную сейчас не вызвали. Но, даже несмотря на обстоятельства, я ждал хотя бы сигнала. Был бы сигнал (звонок или какие-то слова, что за мной следят) – я бы, возможно, поменял свое решение и ждал бы дальше.

Но сигнала не получил – значит, моих шагов по достижению цели не было достаточно. Или я не попал под критерии выбора футболистов сборной. Или же не хватило элементарного шанса», – написал Ондуа в блоге на Sports.ru.

26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».

За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

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