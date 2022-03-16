Игрок «Ганновера» Ондуа решил выступать за сборную Камеруна. Он хотел играть за Россию

Полузащитник «Ганновера» из второй Бундеслиги Гаэль Ондуа заявил, что будет выступать за сборную Камеруна.
«Друзья, я принял важное для себя решение – теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна.
Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала. В ближайшее время расскажу о нeм в подробностях», – написал Ондуа в телеграме.
- 26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».
- Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
- За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.
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Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа