Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Ганновера» Ондуа решил выступать за сборную Камеруна. Он хотел играть за Россию

Игрок «Ганновера» Ондуа решил выступать за сборную Камеруна. Он хотел играть за Россию

16 марта 2022, 18:16
8

Полузащитник «Ганновера» из второй Бундеслиги Гаэль Ондуа заявил, что будет выступать за сборную Камеруна.

«Друзья, я принял важное для себя решение – теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна.

Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала. В ближайшее время расскажу о нeм в подробностях», – написал Ондуа в телеграме.

  • 26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».
  • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
  • За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Еще по теме:
Воспитанники «Локо» Миранчук и Ондуа обменялись футболками после матча в Швейцарии
Камерунец Ондуа заявил, что будет играть с Россией в бутсах с российским флагом
Камерунский футболист с русскими корнями ответил, будет ли праздновать гол в ворота России 2
Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа
Германия. Бундеслига Ганновер-96 Россия Ондуа Гаэль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1647444836
Да не нужен нам этот мОндуа.
Ответить
Олег1204
1647445010
Ну ок, пойду поем.
Ответить
BRO_football
1647447095
Хотел, но не факт, что Карпин бы его взял. Поэтому Ондуа решил, что в сборной Камеруна у него больше шансов.
Ответить
"supermax"
1647449130
в 26 лет определился все-таки...молодец....теперь осталось чтоб позвали хоть куда-то
Ответить
pele1981
1647449660
А может он эфиоп?))))
Ответить
Artemka444
1647450153
Звезду потеряли???
Ответить
kazak1975
1647450268
Нах нам африку импортировать? Итак уже фернандесы-нойштедтеры ирают. Теперь ещё и загорелых хотят притащить? Лучше свои. Кривоногие, но- свои.
Ответить
фанат джигурды
1647454885
Горе-то какое!!! Прям в Камеруне все обрадовались, а сборники все напряглись с мыслями: кого же отсеют ради этого будущего обладателя золотого мяча.
Ответить
Главные новости
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
3
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
19
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
14
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
8
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Все новости
Все новости
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
16:38
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
Вчера, 14:09
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
Вчера, 13:36
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+