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Игрок «Ганновера» Ондуа решил выступать за сборную Камеруна. Он хотел играть за Россию

Полузащитник «Ганновера» из второй Бундеслиги Гаэль Ондуа заявил, что будет выступать за сборную Камеруна.

«Друзья, я принял важное для себя решение – теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна.

Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала. В ближайшее время расскажу о нeм в подробностях», – написал Ондуа в телеграме.

  • 26-летний Ондуа – воспитанник «Локомотива».
  • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
  • За «Ганновер» хавбек выступает с прошлого года.

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Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа

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