Football Insider: Бийол отказал «Блэкберну» ради «Ганновера»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол продолжит карьеру в «Ганновере», пишет Football Insider.
Словенец уже согласовал условия личного соглашения с немецким клубом. Игроку предлагал контракт «Блэкберн Роверс», однако Бийол ответил отказом.
Ранее сообщалось, что «Ганновер» хотел арендовать игрока.
- В текущем сезоне РПЛ Бийол провел 58 минут.
- «Ганновер» выступает во второй Бундеслиге.
Источник: Football Insider
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