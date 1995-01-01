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    Football Insider: Бийол отказал «Блэкберну» ради «Ганновера»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол продолжит карьеру в «Ганновере», пишет Football Insider.

    Словенец уже согласовал условия личного соглашения с немецким клубом. Игроку предлагал контракт «Блэкберн Роверс», однако Бийол ответил отказом.

    Ранее сообщалось, что «Ганновер» хотел арендовать игрока.

    • В текущем сезоне РПЛ Бийол провел 58 минут.
    • «Ганновер» выступает во второй Бундеслиге.

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    Источник: Football Insider

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