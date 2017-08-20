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    Жонатас прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ганновер-96»

    Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Ганновер-96». Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, форвард прибыл в Германию, где завтра пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта.

    Ранее сообщалось, что клуб из столицы Нижней Саксонии заплатит за 28-летнего бразильца 8 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Жонатас провел за «Рубин» в РФПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола. В составе казанцев игрок выступал с 2016 года.

    Источник: ФК «Ганновер-96»

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    20.08.2017 15:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 05:51

      очень хороший нап! жаль что уехал!

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 20 августа 2017, 20:35

      зря не остался, или не оставили, вообще логики не вижу парень забивает исправно, всего 8 лямов да еще и в какой-то Гановер, Мне кажется, где-то еще есть переменная о которой не все знают.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 августа 2017, 19:09

      8 лямов смешно, Рубину нужно подумать что они творят отдавая за такие деньги своего лучшего напа.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 августа 2017, 18:05

      жаль не в локо

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 20 августа 2017, 16:36

      8 миллионов..солидно, так же солидно как и его статистика. ганновер вернулся в бундеслигу и поэтому этот трансфер можно рассматривать как шаг вперед. желаю удачи жонатасу в ному клубе!

      2
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 20 августа 2017, 16:14

      Потерпел бы сезон и переходил в если не топ клуб то точно постатуснее Ганновера

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 августа 2017, 15:54

      Очень хорошее усиление для Ганновера.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 августа 2017, 15:43

      с такой результативностью в последнее время, когда Бердыев смог его разыграть, он должен переходить минимум за 20ку

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