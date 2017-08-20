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  • Жонатас прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ганновер-96»

Жонатас прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ганновер-96»

20 августа 2017, 15:23
8

Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Ганновер-96». Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, форвард прибыл в Германию, где завтра пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Ранее сообщалось, что клуб из столицы Нижней Саксонии заплатит за 28-летнего бразильца 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Жонатас провел за «Рубин» в РФПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола. В составе казанцев игрок выступал с 2016 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ганновер-96»
Россия. Премьер-лига Ганновер-96 Рубин Жонатас
Комментарии (8)
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STAFOR13
1503232983
с такой результативностью в последнее время, когда Бердыев смог его разыграть, он должен переходить минимум за 20ку
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hevbn 28
1503233684
Очень хорошее усиление для Ганновера.
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vovinzone
1503234871
Потерпел бы сезон и переходил в если не топ клуб то точно постатуснее Ганновера
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Raxor
1503236209
8 миллионов..солидно, так же солидно как и его статистика. ганновер вернулся в бундеслигу и поэтому этот трансфер можно рассматривать как шаг вперед. желаю удачи жонатасу в ному клубе!
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anri1703
1503241512
жаль не в локо
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Den Bull
1503245373
8 лямов смешно, Рубину нужно подумать что они творят отдавая за такие деньги своего лучшего напа.
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ИванЯ
1503250512
зря не остался, или не оставили, вообще логики не вижу парень забивает исправно, всего 8 лямов да еще и в какой-то Гановер, Мне кажется, где-то еще есть переменная о которой не все знают.
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Аид666
1503283914
очень хороший нап! жаль что уехал!
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