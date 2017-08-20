Жонатас прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ганновер-96»

очень хороший нап! жаль что уехал!
Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Ганновер-96». Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, форвард прибыл в Германию, где завтра пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта.
Ранее сообщалось, что клуб из столицы Нижней Саксонии заплатит за 28-летнего бразильца 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Жонатас провел за «Рубин» в РФПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола. В составе казанцев игрок выступал с 2016 года.
Bem-vindo! @Jonathasjesus22 ist in #Hannover angekommen – morgen geht's zum #H96-Medizincheck! #NiemalsAllein pic.twitter.com/3J1mffMZgL— Hannover 96 (@Hannover96) 20 августа 2017 г.