«Рубин» получит от «Ганновера» за Жонатаса 8 миллионов

Стала известна сумма трансфера нападающего казанского «Рубина» Жонатаса в немецкий «Ганновер». Клуб Бундеслиги ради форварда расстанется с 8 миллионами евро, информирует Bild.
Ранее о том, что бразилец покидает берега Волги, заявил главный тренер рубиновых Курбан Бердыев.
В текущем сезоне РФПЛ Жонатас успел в пяти матчах забить четыре гола.
Источник: Бомбардир.ру
Или в России не нравится ему, или что-то внутри команды...
Так та, ваще за копейки Ганновер выдергивает его
Интересно, тот же Мората по результативности будет равен 10 Жонатосам?
ну, типо, 8млн*10 Жонатас=80млн (Мората)