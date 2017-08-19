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«Рубин» получит от «Ганновера» за Жонатаса 8 миллионов

19 августа 2017, 23:52
10

Стала известна сумма трансфера нападающего казанского «Рубина» Жонатаса в немецкий «Ганновер». Клуб Бундеслиги ради форварда расстанется с 8 миллионами евро, информирует Bild.

Ранее о том, что бразилец покидает берега Волги, заявил главный тренер рубиновых Курбан Бердыев.

В текущем сезоне РФПЛ Жонатас успел в пяти матчах забить четыре гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Рубин Ганновер-96 Жонатас
Комментарии (10)
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Fan Loko mik
1503176347
Так всё таки не в ЛОКО? Ну бомбардир, ну интриганы!
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The_Enot
1503176609
А не маловато ли будет.
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compka
1503179547
рәхмәт Жонатас
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Ще Гевара
1503195340
Мавр сделал свое дело.
Ответить
tilham
1503201751
Жаль, хорошо смотрелся
Ответить
Paladius
1503208680
Странно и цена недорогая, брали дороже, да и наши клубы почему не подсуетились? И ЦСКА и Локо нужны нападающие, а Жонатас на уровне!
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paparazzi-kazan
1503209313
Жаль что финансы побеждают футбол.
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ПФК ЦСКА Моscow
1503210683
только заиграл и сразу продают
Ответить
dddolphin
1503246920
С такой результативностью на старте и 8 миллионов...
Или в России не нравится ему, или что-то внутри команды...
Так та, ваще за копейки Ганновер выдергивает его
Интересно, тот же Мората по результативности будет равен 10 Жонатосам?
ну, типо, 8млн*10 Жонатас=80млн (Мората)
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