«Рубин» получит от «Ганновера» за Жонатаса 8 миллионов

Стала известна сумма трансфера нападающего казанского «Рубина» Жонатаса в немецкий «Ганновер». Клуб Бундеслиги ради форварда расстанется с 8 миллионами евро, информирует Bild.

Ранее о том, что бразилец покидает берега Волги, заявил главный тренер рубиновых Курбан Бердыев.

В текущем сезоне РФПЛ Жонатас успел в пяти матчах забить четыре гола.