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    «Рубин» получит от «Ганновера» за Жонатаса 8 миллионов

    Стала известна сумма трансфера нападающего казанского «Рубина» Жонатаса в немецкий «Ганновер». Клуб Бундеслиги ради форварда расстанется с 8 миллионами евро, информирует Bild.

    Ранее о том, что бразилец покидает берега Волги, заявил главный тренер рубиновых Курбан Бердыев.

    В текущем сезоне РФПЛ Жонатас успел в пяти матчах забить четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 23:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 20 августа 2017, 19:35

      С такой результативностью на старте и 8 миллионов...

      Или в России не нравится ему, или что-то внутри команды...

      Так та, ваще за копейки Ганновер выдергивает его

      Интересно, тот же Мората по результативности будет равен 10 Жонатосам?

      ну, типо, 8млн*10 Жонатас=80млн (Мората)

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 августа 2017, 09:31

      только заиграл и сразу продают

      2
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 20 августа 2017, 09:08

      Жаль что финансы побеждают футбол.

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 20 августа 2017, 08:58

      Странно и цена недорогая, брали дороже, да и наши клубы почему не подсуетились? И ЦСКА и Локо нужны нападающие, а Жонатас на уровне!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Paladius 21 августа 2017, 06:18

      скорее всего, хочет в другой чемпионат

      0
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      Рейтинг: +404

      tilham 20 августа 2017, 07:02

      Жаль, хорошо смотрелся

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 августа 2017, 05:15

      Мавр сделал свое дело.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 20 августа 2017, 00:52

      рәхмәт Жонатас

      3
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 20 августа 2017, 00:03

      А не маловато ли будет.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 августа 2017, 23:59

      Так всё таки не в ЛОКО? Ну бомбардир, ну интриганы!

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