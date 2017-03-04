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  • Ринат Билялетдинов: «Жонатас – палочка-выручалочка «Рубина»

Ринат Билялетдинов: «Жонатас – палочка-выручалочка «Рубина»

4 марта 2017, 07:27

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о победе команды над «Сибирью» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что казанский клуб выиграл со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Жонатаса в концовке встречи.

«Сам факт того, что «Рубин» забил первый гол на 88-й минуте, говорит о том, что сибиряки оказали им достойное сопротивление. Гол отличный. Такие мячи нечасто забиваются.

Жонатас — палочка-выручалочка «Рубина». Это единственное летнее приобретение, оправдавшее себя. Я надеялся, что Портнягин задержится в «Рубине», но надо признать, что Жонатас его качественно заменяет и выручает команду и в чемпионате России, и в Кубке страны. Он наконец адаптировался и усилил атакующую игру казанцев. Когда этот игрок только приехал в «Рубин», казалось, что он не понимает, куда попал. В начале сезона, в августовских играх, он действовал невпопад — может, еще не в форме был. Сейчас же он стал настоящей угрозой, и всем соперникам «Рубина» придется серьезно поломать голову над тем, как его нейтрализовать.

И сам «Рубин» наравне с остальными тремя полуфиналистами может всерьез претендовать на победу в Кубке России, — сказал Билялетдинов.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Рубин» сыграет с «Уралом».

Источник: Известия
Россия. Кубок Рубин Cибирь Жонатас Билялетдинов Ринат
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