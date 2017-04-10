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    Жонатас взял на себя ответственность за промах с пенальти в матче с «Томью»

    Полузащитник «Рубина» Жонатас подвел итог встрече 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2).

    «Мы пропустили очень ранний гол, что сказалось на дальнейшем ходе матча. Как и в матче с «Уралом», я не забил пенальти, за что беру на себя всю ответственность. После этого нам удалось сначала сравнять счет, затем выйти вперед. Кроме этого у нас было еще много моментов, когда мы должны были забивать, но вместо этого пропустили на последних минутах.

    Безусловно, мы опечалены этим результатом. Но нам нельзя падать духом, нужно двигаться вперед, упорно работать на тренировках. Сейчас у нас очень непростой период, и я хочу обратиться к болельщикам. Мы очень ценим вашу поддержку, вы с нами в этот сложный период. Вы должны знать, что на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас. Сегодня мы очень старались победить, но, к сожалению, не получилось. Мы будем упорно работать и постараемся исправить эту ситуацию», — сказал футболист.

    В нынешнем сезоне РФПЛ экс-футболист «Реала Сосьедад» забил восемь мячей в 19-ти матчах. Казанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.04.2017 20:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 апреля 2017, 12:19

      Краснодар 2 игры в одном туре в ничью сыграл-красавцы!!! В книгу рекордов нужно занести этого чудака который пишет фантастические статьи.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 10 апреля 2017, 21:46

      На себя ответственность, а на кого пщё??? Это по-моему даже не обсуждалось.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Боцман59rus 11 апреля 2017, 07:07

      прям это, улыбнулся)))

      0
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      Рейтинг: +28

      Зенит-84 10 апреля 2017, 21:16

      Вроде как 22 тур только сыграли...
      И Рубин с Томью вроде 2:2 сыграли, а не с Краснодаром то.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 апреля 2017, 21:08

      А что есть ещё кандидаты на ответственность ? Мимо ворот бил ты ,никто не помогал .

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 апреля 2017, 21:08

      Чё то Я них.....я не понял о чем речь

      0
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