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    Жонатас: «Я неплохо сдружился с российскими футболистами, особенно с Рыжиковым»

    Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о подготовке казанского клуба ко второй части сезона российской Премьер-лиги. Бразилец отметил, что в команде царит очень хорошая атмосфера.

    «У нас отличный тренировочный процесс, все ребята выкладываются. Мы сейчас входим в завершающую стадию подготовки и постараемся возобновить сезон в оптимальных кондициях. Я получаю удовольствие от тренировок и работы с партнерами.

    Да, я всегда нацелен на ворота, моя задача – забивать голы. Самое главное для меня – приносить пользу команде. Порой я играю на тренировках жестко, но я делаю это не со зла, это лишь стремление не уступить и выиграть в любом моменте.

    В коллективе царит отличная атмосфера, у меня замечательные отношения со всеми ребятами. Я неплохо сдружился с российскими футболистами, особенно с Рыжиковым. Сергей – отличный человек и игрок, несмотря на то, что ему за 30, он еще по футбольному молод, иногда кажется, что ему всего 20, с ним приятно работать. Важно, чтобы мы работали, как единое целое, тогда победы к нам придут», – сказал форвард.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Жонатас провел 14 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.02.2017 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 февраля 2017, 08:08

      Рыжиков,рубаха-парень!
      С ним трудно не сдружиться!

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