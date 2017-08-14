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    «Ганновер» заинтересован в услугах форварда «Рубина» Жонатаса

    Нападающий «Рубина» Жонатас может продолжить карьеру в Бундеслиге. Возможность приобретения 28-летнего игрока рассматривает «Ганновер», информирует Lattenkreuz.de.

    При этом сообщается, что переговоры между заинтересованными сторонами идут тяжело, так как немецкий клуб не готов удовлетворить финансовые требования казанцев, которые хотят выручить от продажи бразильца 7 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что форвард входит в сферу интересов «Локомотива».

    Действующий контракт Жонатаса рассчитан до июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча и забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 12:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 16 августа 2017, 10:38

      ...Жонатас нам самим нужен. Немцы пусть Дзюбу берут.

      0
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      Рейтинг: +20

      123сату123 14 августа 2017, 21:02

      Игрок хороший, имхо , но хотелось бы лучше))))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 17:07

      Без Жонатаса Рубину кердык!

      0
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      Рейтинг: +20

      123сату123 > prezent2017 14 августа 2017, 21:02

      не кердык

      1
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      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 14:56

      Да ну, пусть у нас играет.

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