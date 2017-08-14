«Ганновер» заинтересован в услугах форварда «Рубина» Жонатаса

Нападающий «Рубина» Жонатас может продолжить карьеру в Бундеслиге. Возможность приобретения 28-летнего игрока рассматривает «Ганновер», информирует Lattenkreuz.de.

При этом сообщается, что переговоры между заинтересованными сторонами идут тяжело, так как немецкий клуб не готов удовлетворить финансовые требования казанцев, которые хотят выручить от продажи бразильца 7 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что форвард входит в сферу интересов «Локомотива».

Действующий контракт Жонатаса рассчитан до июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча и забил два гола.