Рыжиков: «Я подписал контракт с «Рубином» еще на один год»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги сезона РФПЛ. По мнению стража ворот, лучшим игроком казанского клуба в этом году стал нападающий Жонатас.

«Минувший сезоне вышел мягко говоря не очень удачным. Но не смотря на это, я связываю свое будущее именно с «Рубином». Я подписал контракт с казанским клубом еще на один год. Планирую его отработать до конца, а потом уже будем думать. Лучший игрок сезона в составе «Рубина»? Пусть будет Жонатас, так как он много мячей забил», – сказал Рыжиков.

«Рубин» в сезоне 2016/17 занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету Жонатаса девять забитых голов.