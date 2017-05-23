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    Рыжиков: «Я подписал контракт с «Рубином» еще на один год»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги сезона РФПЛ. По мнению стража ворот, лучшим игроком казанского клуба в этом году стал нападающий Жонатас.

    «Минувший сезоне вышел мягко говоря не очень удачным. Но не смотря на это, я связываю свое будущее именно с «Рубином». Я подписал контракт с казанским клубом еще на один год. Планирую его отработать до конца, а потом уже будем думать. Лучший игрок сезона в составе «Рубина»? Пусть будет Жонатас, так как он много мячей забил», – сказал Рыжиков.

    «Рубин» в сезоне 2016/17 занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету Жонатаса девять забитых голов.

    Источник: Спорт FM

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    23.05.2017 19:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 06:03

      Жаль парня,один играет и переживает за Рубин,предан клубу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 23 мая 2017, 19:51

      Настоящий лидир!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 мая 2017, 19:41

      Может еще раз при Бекииче посчастливится поиграть.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 19:21

      Рыжик - молодец ! Предан клубу , тащит клуб . Удачи !

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