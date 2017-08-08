«Рубин» может приобрести Бухарова в случае ухода Жонатаса

Туркмен никак не угомонится! У нас еще сторож и уборщицы остались - забирай! Один хрен у тебя ничего не выйдет в Рубине.
Нападающий «Ростова» Александр Бухаров может вернуться в «Рубин». Произойти это может в том случае, если казанцы продадут форварда Жонатаса, на которого претендует «Фенербахче».
32-летний россиянин уже защищал цвета казанцев с 2004 по 2010 год, завоевав вместе с командой два титула чемпиона России (2008, 2009).
В нынешнем сезоне Бухаров принял участие в двух матчах Премьер-лиги, не совершив ни одного результативного действия.