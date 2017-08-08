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    «Рубин» может приобрести Бухарова в случае ухода Жонатаса

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров может вернуться в «Рубин». Произойти это может в том случае, если казанцы продадут форварда Жонатаса, на которого претендует «Фенербахче».

    32-летний россиянин уже защищал цвета казанцев с 2004 по 2010 год, завоевав вместе с командой два титула чемпиона России (2008, 2009).

    В нынешнем сезоне Бухаров принял участие в двух матчах Премьер-лиги, не совершив ни одного результативного действия.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    08.08.2017 18:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +186

      KROFF 9 августа 2017, 07:33

      Туркмен никак не угомонится! У нас еще сторож и уборщицы остались - забирай! Один хрен у тебя ничего не выйдет в Рубине.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 августа 2017, 00:19

      И этому уходу не удивлюсь, ежели случится..

      2
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > Таганский 10 августа 2017, 18:12

      Я тоже.

      -2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 августа 2017, 22:19

      А чего Рубин с Зенитом руководство Ростовской области не купит ??? Уже берите всех оптом- чего по одиночке то брать??? А если серьезно- уверен, что без Мудищенко там не обошлось....Единственный российский клуб , который за последние лет 5, навел шороху в Европе и разобрали как цыплят на базаре....Очень грустно....А когда смотришь, как Газпром бросает на ветер народные деньги---еще грустнее....Вот почему бы Газпрому не поддержать было Бердыева с командой??? А они в это время спонсируют немецкий Шальке ???????????????

      5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 августа 2017, 21:24

      почему собственно Бухарова, а не например Рондона или Кабзе?))))
      такое ощущение, что, по мнению журналистов, Бердыев больше никого не знает)))

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 8 августа 2017, 20:21

      Как тренер решит так и будет.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 августа 2017, 19:38

      Нельзя продавать Жонатаса....он хорошо тянет Рубин

      3
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > a-rakhmatov 10 августа 2017, 18:10

      Не тянет.

      -3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 августа 2017, 19:24

      В Ростове уже Дядюн заиграл! Так что потеря Бухарова-это не потеря для Ростова! Пусть продолжают с Азмуном по тайму играть!

      3
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 8 августа 2017, 19:08

      Бердыев за собой всех своих тягает!!!

      и самое интересное, что у него играют даже те, кто "деревянные" у всех остальных!!!

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская > belarus-gomel 9 августа 2017, 03:46

      И это было изначально известно, что постепенно Бекиевич перетянет за собой весь костяк, кто-то из ранее здесь писавших даже в шутку предложил переименовать "Рубин" через дефис "Рубин-Ростов"...

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 августа 2017, 19:00

      Дзюбу пусть берут )

      2
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      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > Yurok161 10 августа 2017, 18:10

      Дзюба не продаётся.

      -3
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 августа 2017, 18:54

      Неравномерная замена!!

      3
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Artemka69 8 августа 2017, 20:13

      Ты хотел сказать неравноценная? )))

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