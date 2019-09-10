Агент Жонатаса: «ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется»

Да на пса он нужен со своими болячками. Немцы и поляки его уже забрили после медобследования. Уже плавали недавно с Абелем Эрнандесом, знаем что и как
Агент Джейрон Фелисиану, представляющий интересы экс-форварда «Рубина» Жонатаса, прокомментировал информацию о переговорах с российскими клубами.
«Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется», – сказал Фелисиану.
Ранее Betting Insider сообщил, что «Динамо» подпишет Жонатаса. 30-летний бразильский футболист сейчас находится в Москве, о чем писал в своем инстаграме.
- Последний клуб Жонатаса – «Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге.
- С 2016 по 2017 год бразилец выступал за «Рубин». Он провел за казанцев 35 матчей, забил 15 голов, отдал три результативные передачи.
- «Рубин» продал Жонатаса в «Ганновер» за 9 миллионов евро.