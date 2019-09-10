Агент Жонатаса: «ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется»

Агент Джейрон Фелисиану, представляющий интересы экс-форварда «Рубина» Жонатаса, прокомментировал информацию о переговорах с российскими клубами.

«Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется», – сказал Фелисиану.

Ранее Betting Insider сообщил, что «Динамо» подпишет Жонатаса. 30-летний бразильский футболист сейчас находится в Москве, о чем писал в своем инстаграме.