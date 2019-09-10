Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Агент Жонатаса: «ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется»

    Агент Джейрон Фелисиану, представляющий интересы экс-форварда «Рубина» Жонатаса, прокомментировал информацию о переговорах с российскими клубами.

    «Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется», – сказал Фелисиану.

    Ранее Betting Insider сообщил, что «Динамо» подпишет Жонатаса. 30-летний бразильский футболист сейчас находится в Москве, о чем писал в своем инстаграме.

    • Последний клуб Жонатаса – «Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге.
    • С 2016 по 2017 год бразилец выступал за «Рубин». Он провел за казанцев 35 матчей, забил 15 голов, отдал три результативные передачи.
    • «Рубин» продал Жонатаса в «Ганновер» за 9 миллионов евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3862

      Lester84 12 минут назад

      Да на пса он нужен со своими болячками. Немцы и поляки его уже забрили после медобследования. Уже плавали недавно с Абелем Эрнандесом, знаем что и как

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6046

      FanatSerj 43 минуты назад

      понятно, кто заплатит больше тот и танцевать будет, у игрока видно своих предпочтений нет. Хотя видно и агент на лапу больше хочет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru