Betting Insider: «Динамо» подпишет экс-форварда «Рубина» Жонатаса

Бывший форвард «Рубина» Жонатас находится в Москве. Поскольку бразилец пребывает в статусе свободного агента, в ближайшие дни он может пополнить любой клуб, несмотря на закрытое трансферное окно. По сведениям Betting Insider, Жонатас подпишет контракт с «Динамо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Жонатаса летом предлагали нескольким клубам. Требования бразильца по зарплате – 1,5-2 миллиона евро в год.