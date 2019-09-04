Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Betting Insider: «Динамо» подпишет экс-форварда «Рубина» Жонатаса

    Бывший форвард «Рубина» Жонатас находится в Москве. Поскольку бразилец пребывает в статусе свободного агента, в ближайшие дни он может пополнить любой клуб, несмотря на закрытое трансферное окно. По сведениям Betting Insider, Жонатас подпишет контракт с «Динамо».

    По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Жонатаса летом предлагали нескольким клубам. Требования бразильца по зарплате – 1,5-2 миллиона евро в год.

    • Последний клуб Жонатаса – «Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге.
    • С 2016 по 2017 год бразилец выступал за «Рубин» (35 матчей, 15 голов, три результативные передачи).
    • «Рубин» продал Жонатаса в «Ганновер» за 9 миллионов евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2019 22:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2623

      Рубинище 20 минут назад

      Жонатас норм нап. Посильнее Дзюбы будет. Динамо раскочегарились конечно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14179

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну, вот и нашёл свою пристань, в Динамо бабла сейчас достаточно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73613
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru