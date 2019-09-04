Betting Insider: «Динамо» подпишет экс-форварда «Рубина» Жонатаса

Жонатас норм нап. Посильнее Дзюбы будет. Динамо раскочегарились конечно.
Бывший форвард «Рубина» Жонатас находится в Москве. Поскольку бразилец пребывает в статусе свободного агента, в ближайшие дни он может пополнить любой клуб, несмотря на закрытое трансферное окно. По сведениям Betting Insider, Жонатас подпишет контракт с «Динамо».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Жонатаса летом предлагали нескольким клубам. Требования бразильца по зарплате – 1,5-2 миллиона евро в год.
- Последний клуб Жонатаса – «Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге.
- С 2016 по 2017 год бразилец выступал за «Рубин» (35 матчей, 15 голов, три результативные передачи).
- «Рубин» продал Жонатаса в «Ганновер» за 9 миллионов евро.
Источник: Betting Insider
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