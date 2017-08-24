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    Лепехин не считает Жонатаса нападающим топ-уровня

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил потерю казанским «Рубином» нападающего Жонатаса, который перешел в «Ганновер».

    «Жонатас выделялся в составе «Рубина», но я не могу сказать, что это форвард топ-уровня, которого надо было удерживать любой ценой. Его приобретали до возвращения Курбана Бердыева, и сложно сказать, насколько он нужен новому тренерскому штабу.

    Учитывая, что в команде появился Сердар Азмун, который моложе и способен регулярно забивать, потеря Жонатаса вряд ли скажется на результатах клуба», – считает Лепехин.

    Напомним, что трансфер бразильца обошелся «Ганноверу» в 9 миллионов евро.

    Источник: Известия

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    24.08.2017 10:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      рамай 24 августа 2017, 13:18

      Жонатас не считает Лепехина защитником топ уровня

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2017, 11:50

      Может и не топ, но хороший нап. Тащил за собой всю команду, не то, что худосочный парнишка Азмун.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 августа 2017, 11:25

      Жонатас, конечно, не топ уровня игрок., но для РПФЛ отличный забивала.. иранцу до него вряд ли удастся дорасти..

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 10:56

      однако Азмун пока не в форме, а Жонатас забивал исправно... мне кажется если бы не проблемы с финансами - Жонатас бы остался и помог очень хорошо Рубину...

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