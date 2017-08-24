Лепехин не считает Жонатаса нападающим топ-уровня

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил потерю казанским «Рубином» нападающего Жонатаса, который перешел в «Ганновер».

«Жонатас выделялся в составе «Рубина», но я не могу сказать, что это форвард топ-уровня, которого надо было удерживать любой ценой. Его приобретали до возвращения Курбана Бердыева, и сложно сказать, насколько он нужен новому тренерскому штабу.

Учитывая, что в команде появился Сердар Азмун, который моложе и способен регулярно забивать, потеря Жонатаса вряд ли скажется на результатах клуба», – считает Лепехин.

Напомним, что трансфер бразильца обошелся «Ганноверу» в 9 миллионов евро.