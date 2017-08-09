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    Жонатас может сменить «Рубин» на испанский клуб

    Нападающий «Рубина» Жонатас может в ближайшее время сменить российский чемпионат на испанский. Кроме интереса к 28-летнему футболисту со стороны «Хетафе», сообщается также о возможных контактах с «Бетисом» и «Жироной».

    В текущем сезоне российской премьер-лиги Жонатас сыграл в трех из четырех матчах, забив в них два гола. Жонатас имеет опыт выступления в Испании – он играл в составе «Эльче» и «Реал Сосьедада», из которого летом 2016 года и перешел в «Рубин».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2017 09:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 9 августа 2017, 10:59

      Курбан не отпустит. Жонатас - главная забойная сила.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 августа 2017, 09:55

      уже хочется больше про футбол, а не про то, кто куда собрался бежать и кто кого куда зовёт....
      когда же уже закончится время переходов.....

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