Жонатас может сменить «Рубин» на испанский клуб

Нападающий «Рубина» Жонатас может в ближайшее время сменить российский чемпионат на испанский. Кроме интереса к 28-летнему футболисту со стороны «Хетафе», сообщается также о возможных контактах с «Бетисом» и «Жироной».

В текущем сезоне российской премьер-лиги Жонатас сыграл в трех из четырех матчах, забив в них два гола. Жонатас имеет опыт выступления в Испании – он играл в составе «Эльче» и «Реал Сосьедада», из которого летом 2016 года и перешел в «Рубин».